Байбаки – пушистые метеорологи

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Ерик Абитов

Второго февраля мир отмечает День сурка

Фото:.freepik.com

На подселение

Этот праздник появился в XIX веке в США и Канаде и со временем стал популярным в других странах. Он связан с традицией предсказания погоды и символизирует ожидание весны. Мы же хотим рассказать о жизни сурков в Казахстане, где значительно увеличилась их популяция.

Этот зверек обитает почти на всей территории страны, их у нас уже почти два миллиона особей. Лет пять назад научные сотрудники Казахстанской ассоциации сохранения биоразно­образия совместно со специалис­тами Института ландшафтной экологии Мюнстер из Германии провели исследование, которое показало, что 90% всей мировой популяции сурка-байбака живет в степях Казахстана.

При этом зоологи популяцию сурков держат на контроле. По мнению егеря-охотоведа ­Алексея Черепанова, назрела необходимость подселения к ним сородичей с других территорий. Это нужно для того, чтобы поддержать их жизнеспособность, как говорится, обновить кровь.

– Нужно отловить, например, в одном месте порядка 15 голов и таким образом разбавить колонию новыми представителями, – рассказал он. – Есть биологическое обоснование такого решения. Жизнеспособность этих животных сейчас находится в критическом положении. Поэтому нужно провести искусственное расширение ареала, и как можно быстрее.

По описанию охотоведа, в сообществах сурки живут семьями. В норе рождаются два-четыре беспомощных детеныша. Месяц малыши кормятся молоком, а потом робко, под материнским надзором выползают на травку. Знания об опас­ностях у них врожденные: они начинают свистеть, как только видят что-нибудь необычное. Через год в семье появляется еще один приплод. Подрастаю­щих малышей помогают родителям «нянчить» старшие братья и сестры. Две зимы и два лета каждый приплод живет с родителями, затем покидает их.

Пушнина не в тренде

Лет 30–40 назад дорогой головной убор из меха норки был по карману далеко не всем. Поэтому многие носили шапки и воротники из сурка. Поговаривали, что даже шкурка этого грызуна обладает целебными свойствами. И те, кто носил сурчиные шапки, забывали о головной боли.

По словам Алексея Черепанова, численность сурков сейчас значительно выше, чем в советский период. Это связано с тем, что на сурка перестали охотиться из-за меха, и к нему пропал массовый промысловый интерес. Сейчас его отстреливают исключительно для получения мяса и жира или с целью развлечения.

– Если в 1965 году в Восточно-Казахстанской области без учета Семипалатинского регио­на сурков насчитывалось 16 250 особей, то в 1980-м их количество сократилось вдвое – 8 800, а к 1990 году стало 7 300, – приводит данные охотовед. – Но затем, когда в области были расформированы совхозы и сельское хозяйство пришло в упадок, это благоприятно отразилось на размножении сурков. Однако в настоящее время в связи с увеличением поголовья домашнего скота и с появлением крестьянских хозяйств их численность вновь стала сокращаться. Люди снова стали вытеснять сурков с их привычного места обитания.

Родом из Америки

По информации Алексея ­Черепанова, существует 14 подвидов сурков. Прародина их – Америка. Многие животные, как и люди, по суше, некогда соединявшей Азию и Америку, перебрались в Новый Свет. Получается, что сурки двигались в обратную сторону. Полагают, что прародитель у всех сурков общий.

Обособившись в разных гео­графических зонах и сохранив внешнее сходство, они несколько различаются поведением, хотя и тут у них немало одинакового: едят растительную пищу, живут в норах, почти всегда оби­тают колониями, спят зимой. Есть сурки равнинные – байбаки, есть горные – живущие в особо трудных условиях, на границе альпийских лугов, куда летнее тепло приходит поздно, а зима – рано. Поэтому они спешат накопить жир в теплое время года.

– Места обитания сурков заметны издалека: горки земли рядом с норами и протоптанные тропинки, по которым грызуны ходят кормиться и бегут обратно в норы, если видят опасность, – рассказывает опытный охотник Сайлау ­Кулумханов. – Прекрасные слух и зрение помогают им заметить любое движение. И свистом они предупреждают сородичей об опасности.

По его рассказам, исстари на этого зверька охотились и с ловушками. Монгольские воины во времена Чингисхана били сурков из лука. Сняв с сурка шкуру и вынув внутренности, охотник клал в утробу ему раскаленные на костре камни и помещал тушку в суму за седлом. Через пару часов он садился за сытный обед. Сегодня сурков бьют из оружия с оптическим прицелом.

В Казахстане охота на сурка разрешена, достаточно оплатить членский взнос охотника. Сезон охоты ежегодно начинается в конце июня, вплоть до ухода сурков в спячку.

Полжизни на сон

По данным зоологов, корм у сурков главным образом состоит из травы. Они хорошо различают вкус и питательность – по­едают в первую очередь самые аппетитные нежные верхушки растений. Едят два раза в день – утром и на ночь, но, как говорится, до отвала, иногда по полкилограмма на брата. Пьют мало, получают влагу из сока растений и росы. Но если есть возможность добраться до воды, то пьют охотно, громко чавкая.

В летнее время в нору сурки залезают, чтобы поспать, либо увидев опасность. Больше всего любят лежать на солнце. Но жизнь требует движений, и сурки, особенно молодые, часто резвятся, играют – боксируют, вставая на задние лапы, или борются, стараясь повалить противника. А вот взрослые самцы из-за самок дерутся всерьез.

Сурки еще и превосходные землекопы. Передние четырехпалые лапы вооружены мощными когтями. Землю сурки частично выдвигают наружу, частично уплотняют в подземных тоннелях боками. Они избегают сыпучей песчаной почвы, но не любят и слишком твердый грунт.

Всем известно выражение «спит как сурок». Действительно, этот грызун спит почти полгода. Спячка – это особое состояние, когда жизнь в организме чуть теплится. Да и летом сурок тоже не преминет прикорнуть. Вот и выходит, что 2 февраля сурки выполняют, наверное, свою главную миссию – предсказывают время прихода долгожданной весны.

#метеорология #сурки #байгаки

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