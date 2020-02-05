Байбек доложил Елбасы о ходе подготовки к проведению расширенного заседания Политического совета
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял Первого заместителя Председателя партии "Nur Otan" Бауыржана Байбек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Нурсултану Назарбаеву было доложено о предпринимаемых мерах по усилению обратной связи с населением и улучшению качественного состава актива партии, а также о ходе подготовки к проведению расширенного заседания Политического совета.
"В 2019 году в партию обратилось свыше 213 тысяч граждан, что на 34% больше, чем годом ранее. По данным соцопросов, каждый четвертый казахстанец в случае проблем обратится в партию "Nur Otan". В соответствии с Вашим поручением был начат объезд регионов. Делаем акцент на отдаленные населенные пункты. Посетили Макатский и Жылыойский районы Атырауской области", - сказал Байбек.
Отметив важность активного участия партии в решении проблем граждан, Елбасы акцентировал внимание на вопросе инфраструктурного развития регионов в контексте реализации мер, направленных на повышение уровня жизни казахстанцев.
"Ведется строительство дороги между Атырау и Астраханью. Будет дорога между городами Актобе и Атырау. Завершив строительство крупных автомагистралей, необходимо уделить внимание строительству внутриобластных дорог. Это важно для людей", - сказал Нурсултан Назарбаев.
В завершение встречи Председатель партии "Nur Otan" дал ряд конкретных поручений.