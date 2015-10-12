Байбек доложил Назарбаеву о социально-экономическом развитии Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек доложил Главе государства Нурсултану Назарбаеву о проводимой работе по социально-экономическому развитию города, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Принимаются необходимые меры по недопущению роста цен на основные продукты, созданию условий для организации эффективного учебного процесса, подготовке к отопительному сезону. Кроме того, подписан меморандум на общую сумму 10 миллиардов тенге, согласно которому алматинские предприятия будут поставлять свою продукцию для строительства объектов выставки "ЭКСПО-2017". Подобный подход планируется и в отношении объектов предстоящей Универсиады", – доложил Байбек.
Кроме того, глава мегаполиса проинформировал о работе по ликвидации последствий селя
, сошедшего в июле текущего года. В частности, осуществлены соответствующие компенсационные выплаты, проведена расчистка территории, приняты меры по укреплению устья реки Каргалы.
Также аким Алматы сообщил, что в рамках программы партии по противодействию коррупции в ближайшее время предусмотрено внедрение практики публикации финансовых отчетов школ и больниц города.
Бауыржан Байбек подчеркнул налаживание обратной связи с населением, а также доложил о действиях, направленных на обеспечение дальнейшего улучшения социально-экономических показателей, включая начало разработки Стратегии развития города до 2020 года.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.