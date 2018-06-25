Общество
Байбек поручил вернуть захваченные земли рощи Баума
Аким Алматы Бауыржан Байбек ознакомился с ходом работ по благоустройству рощи Баума, переданной в коммунальную собственность города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Площадь памятника природы составляет 139,5 га, где насчитывается более 100 тыс. зеленых насаждений.

В целях обеспечения общественной безопасности по периметру парковой зоны за счет частных средств депутата маслихата города Кайрата Кудайбергена установлены четыре круглосуточных поста полиции. Рассматривается возможность введения конного патрулирования территории рощи. Установлены навигационные таблички в экостиле и 20 скамеек, выполненных из ранее поваленных деревьев.

В ходе проведенного мониторинга выявлены факты самозахвата земель рощи площадью 2,5 га частными лицами и владельцами автосалона для организации стоянки. Глава мегаполиса поручил в соответствии с законодательством вернуть захваченные земли рощи и провести их озеленение.



"Необходимо создать комфортные условия для досуга горожан без капитальных затрат и минимальным воздействием на экологию. Основной упор должен быть сделан на сохранение и расширение зеленых насаждений с привлечением ученых, которые с учетом специфики климатического и почвенного зонирования будут обеспечивать качественный уход за деревьями. Для освещения аллей надо использовать возобновляемые источники энергии, поскольку данная природная зона является особо охраняемой и прокладывать здесь инженерные сети нельзя", – отметил Бауыржан Байбек.

В роще Баума запланирована посадка дубовых, каштановых и березовых аллей. Уже в июле начнется биологическая обработка зеленых насаждений с применением современных препаратов по повышению иммунитета деревьев и защите от вредителей. Ставится задача по расширению флоры и фауны природной зоны.

Кроме того, продолжается санитарная очистка территории рощи. Только в ходе последнего субботника отсюда было вывезено 43 самосвала мусора. На территории рощи будет выделена зона для выгула собак и организован детский деревянный городок. Будет обновлена система освещения с наружной стороны рощи, появится детская площадка вдоль променада у Большого Алматинского канала.

Следует отметить, что в текущем году в Алматы проводится ремонт 157 улиц, благоустройство порядка 600 дворов, капитальный ремонт надзменых и подземных переходов. Полностью обновят ряд проспектов мегаполиса помимо ранее модернизированных улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Толебаева и площади "Астана".




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