Байбек поручил внести автовокзал "Сайран" в список памятников истории местного значения

Фото пресс-служба акима Алматы
Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил отремонтировать здание автовокзала "Сайран" и внести его в список памятников истории местного значения, передает Kazpravda.kz
.
Как сообщает пресс-служба акима Алматы, в ходе ежедневного рабочего объезда Бауыржан Байбек осмотрел здания и прилегающую территорию международного автовокзала "Сайран" и автостанции "Саяхат". Глава мегаполиса отметил, что автовокзалу "Сайран" требуется реконструкция и пересмотр модели менеджмента.
Сегодня привокзальная территория "Сайрана" в значительной степени застроена, а элементы внутренней облицовки и фасад первого этажа здания, построенного в стиле советского модернизма, частично утрачены.
Бауыржан Байбек поручил привести в порядок прилегающую территорию и отремонтировать здание автовокзала, ежедневный пассажиропоток которого составляет порядка 1 200 человек. Помимо этого, в соответствии с законодательством будет рассмотрен вопрос о включении объекта в список памятников истории местного значения.
"В рамках начатой с прошлого года реконструкции города мы возвращаем исторический облик Алматы. В первую очередь, необходимо привести здание к первоначальному виду и полностью пересмотреть логистику пассажирских потоков. То есть мы восстанавливаем историческое здание, но с новыми подходами к организации операционной деятельности всего вокзала, который должен стать транспортным хабом города", – сказал Бауыржан Байбек.