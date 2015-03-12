Байкал опустился на четыре сантиметра ниже предельного значения
Уровень воды в Байкале продолжает падение ниже уровня предельной отметки в 456 метров – по данным на 11 марта, средний уровень озера составил 455,96 метра. Такие данные приводит в среду Енисейскоебассейновое водное управление, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Сибинфо".
Как сообщал портал "Сибинфо", в минус от критической отметки уровень воды в озере опустился в конце февраля. Еще до этого премьер-министром России Дмитрием Медведевым в феврале было подписано постановление "О предельных значениях уровня воды в озере Байкал в осенне-зимний период 2014–2015 года".