Байкер Дмитрий Петрухин чувствует себя нормально – МИД РК

Закон и Порядок
1815
Николай Жданов
Фото: Sputniknews.kz
Известный казахстанский байкер-путешественник Дмитрий Петрухин вышел на связь, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

"Переговорили с Дмитрием по телефону. Он сообщил, что чувствует себя нормально. Предварительный диагноз: перелом ребра. Сдал анализы, сделали рентген", – рассказал Жайнаков.

Более того, по информации МИДа, после того, как его Петрухина выпишут из больницы, он планирует самостоятельно продолжить путешествие.

"Он поблагодарил МИД РК, дипломатов за помощь и внимание. Признателен всем за поддержку!" – заключил представитель министерства.

Напомним, Дмитрий Петрухин попал в ДТП, возвращаясь из мотопробега "До края земли", который проходил по Сибири и Дальнему Востоку.

