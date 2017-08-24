Байкер Дмитрий Петрухин попал в серьезное ДТП в Хакасии

Самый известный мотопутешественник Казахстана, байкер-кругосветник Дмитрий Петрухин попал в ДТП, возвращаясь из мотопробега "До края земли", который проходил по Сибири и Дальнему Востоку, сообщает kolesa.kz.
По предварительной информации, мотоцикл путешественника поскользнулся на свежем асфальте. ДТП произошло в Республике Хакасия, в 50 км от Абакана по направлению к Красноярску. Дмитрий Петрухин доставлен в больницу города Черногорск предварительно с повреждениями грудной клетки. О состоянии мотопутешественника точно пока не известно, хотя очевидцы говорят о тяжелом.
На свежем или мокром асфальте мотоцикл может повести себя непредсказуемо и упасть буквально на ровном месте. От такой ситуации не застрахованы даже опытные райдеры.
Дмитрий Петрухин отправился из Алматы 21 июля в путешествие, которое назвал "До края земли". Он посетил Новосибирск, Читу, Владивосток и другие города Сибири и Дальнего Востока. Мы следим за развитием событий, ждем новостей и желаем Дмитрию Ивановичу здоровья.
