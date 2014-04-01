Экономика
Байконур: будущее предопределено

Космический комплекс Байконур, как известно, включен в список объектов посещения участниками Международной выставки ­«ЭКСПО-2017», которая пройдет в Астане. И нет сомнений, что желающих посетить в Приаралье уникальный космический полигон, ставший символом научно-технического прогресса человечества, будет немало.

Славная история космодрома пишется уже на протяжении поч­ти шести десятилетий: он был основан на территории Приаралья 2 июня 1955 года. А уже в 1957-м с Байконура был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Еще через пятилетку состоялся легендарный полет первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. С тех пор казахстанский причал отправил в космос уже более четырех сотен землян и вывел на орбиту около полутора тысяч космических аппаратов.

В Байконуре испытано более сотни различных ракет, включая пилотируемые космические корабли серий «Восток», «Восход» и «Союз», который и сегодня доставляет международные экипажи на орбитальную станцию «Мир». А один из кораблей программы многоразового использования «Энергия» – «Буран», обошедшийся в три годовых бюджета бывшего советского государства, стал экспонатом музея космонавтики, который был создан в первые годы строительства космодрома по инициативе гениального академика Сергея Павловича Королева.

Впрочем, и сам космодром можно назвать действующим музеем. Он по-прежнему крупнейший и самый активный по числу пусков космический причал мира, ежегодно отсюда стартуют десятки ракет, растет количество пилотируемых запусков. На 7 тыс. кв. км находится 9 типов стартовых комплексов, в составе 15 установок для запусков ракетоносителей, 4 пусковые установки для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, а еще 11 монтажно-испытательных корпусов, в которых размещены 34 технических комплекса для предстартовой подготовки ракета-носителей и космических кораблей. Имеется измерительный комплекс с информационно-вычислительным центром для контроля и управления полетом космических аппаратов и обработки телеметрической информации.

Предопределено и дальнейшее развитие космического комплекса. Аким области Крымбек Кушербаев на недавней отчетной встрече перед кызылординцами обозначил территориальное развитие входящего в комплекс города Байконыр – одним из главных приоритетов своей работы. В минувшем году, как известно, была утверждена «дорожная карта» по совместному использованию с Российской Федерацией комплекса Байконур. В ее рамках разработан проект «Комплексного плана по социально-экономическому развитию города Байконыра, поселков Торетам и аульного округа Акай», на реализацию которого в бюджете Казахстана предусмотрено более 1 млрд. тенге.

На базе уникальной инфраструктуры комплекса, наряду с реализацией совместных казах­станско-российских космических проектов, с принятием в Казах­стане программы форсированного индустриально-инновационного развития открываются и новые возможности для создания целого ряда новых высокотехнологичных производств. И такие предложения в сферах развития индустрии и инфраструктуры туризма уже рассматриваются, в том числе в рамках ставшего традиционным в Приаралье международного инвестиционного форума «Байконур». Есть и конкретные проекты.

На днях в Кызылорде подписан Меморандум о сотрудничестве между акиматом Кызылординской области и АО «НК «Астана ­ЭКСПО-2017», предусматривающий реализацию совместных мероприятий, взаимодействие в вопросах модернизации инфраструктуры и организации транспортной логистики. Кызылординцев, безусловно, радует то, что подготовка к Международной выставке «ЭКСПО-2017» придаст развитию Байконыра и прилегающих к нему поселков более интенсивную динамику и в целом упрочит высокий туристический потенциал, визитной карточкой которого стала космическая гавань.

Юрий ЛИ, Кызылординская область

Популярное

Все
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Любимому доктору – 80
Немного слез и много любви
Дороги станут лучше в Алматы
«Орталық»: задел на перспективу
С широко закрытыми глазами
Вникнуть и решить
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Полиция «накрыла» аферистов
Подготовка к саммиту ШОС
Анна – в финале
Ради безопасности
Проверки дают результат
Газификация шагает по Казахстану
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Медали из Италии
Верните городу архитектора!
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Дворец на разграбление
Два новых праздника появятся в Казахстане
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
Видео с распылением "неизвестного вещества" во дворе детсада обсуждают в Казнете
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Экономика
Газификация шагает по Казахстану
Экономика
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Экономика , Общество
Фабрика «Баян Сулу» снова повышает зарплаты сотрудникам с 1…
Экономика , Общество
Утверждены ставки по депозитам в тенге на сентябрь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]