Байконур: будущее предопределено

Космический комплекс Байконур, как известно, включен в список объектов посещения участниками Международной выставки ­«ЭКСПО-2017», которая пройдет в Астане. И нет сомнений, что желающих посетить в Приаралье уникальный космический полигон, ставший символом научно-технического прогресса человечества, будет немало.

Славная история космодрома пишется уже на протяжении поч­ти шести десятилетий: он был основан на территории Приаралья 2 июня 1955 года. А уже в 1957-м с Байконура был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Еще через пятилетку состоялся легендарный полет первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. С тех пор казахстанский причал отправил в космос уже более четырех сотен землян и вывел на орбиту около полутора тысяч космических аппаратов.

В Байконуре испытано более сотни различных ракет, включая пилотируемые космические корабли серий «Восток», «Восход» и «Союз», который и сегодня доставляет международные экипажи на орбитальную станцию «Мир». А один из кораблей программы многоразового использования «Энергия» – «Буран», обошедшийся в три годовых бюджета бывшего советского государства, стал экспонатом музея космонавтики, который был создан в первые годы строительства космодрома по инициативе гениального академика Сергея Павловича Королева.

Впрочем, и сам космодром можно назвать действующим музеем. Он по-прежнему крупнейший и самый активный по числу пусков космический причал мира, ежегодно отсюда стартуют десятки ракет, растет количество пилотируемых запусков. На 7 тыс. кв. км находится 9 типов стартовых комплексов, в составе 15 установок для запусков ракетоносителей, 4 пусковые установки для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, а еще 11 монтажно-испытательных корпусов, в которых размещены 34 технических комплекса для предстартовой подготовки ракета-носителей и космических кораблей. Имеется измерительный комплекс с информационно-вычислительным центром для контроля и управления полетом космических аппаратов и обработки телеметрической информации.

Предопределено и дальнейшее развитие космического комплекса. Аким области Крымбек Кушербаев на недавней отчетной встрече перед кызылординцами обозначил территориальное развитие входящего в комплекс города Байконыр – одним из главных приоритетов своей работы. В минувшем году, как известно, была утверждена «дорожная карта» по совместному использованию с Российской Федерацией комплекса Байконур. В ее рамках разработан проект «Комплексного плана по социально-экономическому развитию города Байконыра, поселков Торетам и аульного округа Акай», на реализацию которого в бюджете Казахстана предусмотрено более 1 млрд. тенге.

На базе уникальной инфраструктуры комплекса, наряду с реализацией совместных казах­станско-российских космических проектов, с принятием в Казах­стане программы форсированного индустриально-инновационного развития открываются и новые возможности для создания целого ряда новых высокотехнологичных производств. И такие предложения в сферах развития индустрии и инфраструктуры туризма уже рассматриваются, в том числе в рамках ставшего традиционным в Приаралье международного инвестиционного форума «Байконур». Есть и конкретные проекты.

На днях в Кызылорде подписан Меморандум о сотрудничестве между акиматом Кызылординской области и АО «НК «Астана ­ЭКСПО-2017», предусматривающий реализацию совместных мероприятий, взаимодействие в вопросах модернизации инфраструктуры и организации транспортной логистики. Кызылординцев, безусловно, радует то, что подготовка к Международной выставке «ЭКСПО-2017» придаст развитию Байконыра и прилегающих к нему поселков более интенсивную динамику и в целом упрочит высокий туристический потенциал, визитной карточкой которого стала космическая гавань.

Юрий ЛИ, Кызылординская область