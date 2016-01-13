Технологии
Байконур возобновил работы по пилотируемой программе
Ерзат Сергазин
13 января на Байконуре приступили к автономным проверкам блоков ракеты-носителя "Союз-ФГ", также идет подготовка к сборке ракеты-носителя в "пакет", передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

На космодроме в монтажно-испытательном корпусе площадки 112 приступили к автономным проверкам блоков ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая должна будет вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз-МС". "После проведения сборки и выполнения цикла автономных проверок ракета-носитель будет переведена в режим хранения. Работы с ракетой, которой предстоит стартовать в июне, начались по опережающему графику в связи с тем, что в монтажно-испытательном корпусе площадки 112 необходимо освободить место для работ с ракетой-носителем "Союз-ФГ", старт которой с кораблем "Союз ТМА-20М" намечен на 19 марта", – сообщается в информации.

Отметим, что пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с первым пилотируемым кораблем новой модификации – "Союз-МС" – намечен на 21 июня текущего года.

В Звездном городке к полету на корабле "Союз МС" готовятся россиянин Анатолий Иванишин, японец Такуя Ониши и американка Кэтлин Рубинс. Их дублерами являются россиянин Олег Новицкий, француз Тома Песке и американка Пегги Уитсон.

Всего в 2016 году с Байконура намечено произвести четыре пилотируемых и три грузовых пуска к Международной космической станции. Пилотируемые корабли должны стартовать 19 марта, 21 июня, 23 сентября и 16 ноября. Грузовые "Прогрессы" планируется запустить 31 марта, 4 июля и 20 октября.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
На таможенном посту «Бахты» сократили время оформления скоропортящегося товара
Неравенство – качество роста национальных экономик
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Город отмечает день рождения
Дань уважения матери
Не утонуть в водовороте проблем
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
В завершение сезона
Высокая миссия курултая
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Напрямую: вопрос – ответ
Здравоохранение на подъеме
Пространство для диалога
В добрый путь!
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Технологии , В мире
Разработан способный доставлять лекарства к органам робот-о…
Правительство , Технологии
IT-хабы должны запускаться во всех областных центрах Казахс…
Президент , Общество , Технологии , Цифровизация
Мобильное приложение Qurultay заработает в Казахстане
Технологии , В мире
Китайские астрономы сообщили о возможных сигналах от "инопл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]