Байконур возобновил работы по пилотируемой программе
Ерзат Сергазин
13 января на Байконуре приступили к автономным проверкам блоков ракеты-носителя "Союз-ФГ", также идет подготовка к сборке ракеты-носителя в "пакет", передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
На космодроме в монтажно-испытательном корпусе площадки 112 приступили к автономным проверкам блоков ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая должна будет вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль "Союз-МС". "После проведения сборки и выполнения цикла автономных проверок ракета-носитель будет переведена в режим хранения. Работы с ракетой, которой предстоит стартовать в июне, начались по опережающему графику в связи с тем, что в монтажно-испытательном корпусе площадки 112 необходимо освободить место для работ с ракетой-носителем "Союз-ФГ", старт которой с кораблем "Союз ТМА-20М" намечен на 19 марта", – сообщается в информации.
Отметим, что пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с первым пилотируемым кораблем новой модификации – "Союз-МС" – намечен на 21 июня текущего года.
В Звездном городке к полету на корабле "Союз МС" готовятся россиянин Анатолий Иванишин, японец Такуя Ониши и американка Кэтлин Рубинс. Их дублерами являются россиянин Олег Новицкий, француз Тома Песке и американка Пегги Уитсон.
Всего в 2016 году с Байконура намечено произвести четыре пилотируемых и три грузовых пуска к Международной космической станции. Пилотируемые корабли должны стартовать 19 марта, 21 июня, 23 сентября и 16 ноября. Грузовые "Прогрессы" планируется запустить 31 марта, 4 июля и 20 октября.