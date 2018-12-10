Байконыр сменит часовой пояс

Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев выступил с заявлением о том, что с 21 декабря 2018 года на территории региона стрелки часов будут переведены на 1 час назад, передает Kazpravda.kz.
Видеообращение руководителя к жителям региона размещено на сайте акимата Кызылординской области.
"По результатам исследований Института астрофизики им. Фесенкова, ведущего научно-исследовательского института в области астрономии и астрофизики в РК, территория Кызылординской области находится на широте 59° и 68°, что является 4-м часовым поясом и составляет более одного часа в разнице от времени Астаны", – отмечается в заявлении.
Эксперты считают, что наиболее оптимальным решением для естественно-географической и социально-экономической ситуации в регионе будет перенос часового пояса с 5-го на 4-й. Правительство РК приняло соответствующее постановление, говорится в обращении.
"Также, по данным Института физиологии человека и животных Министерства образования и науки, изменение часового пояса позволяет устранить физиологические отклонения, влияющие на здоровье жителей Кызылординской области. Кроме того, расчеты показали, что экономия электроэнергии после перевода часов составит 4,2 процента", – сказал аким области.
В городе Байконыр, который имеет особый статус юрисдикции России, но находится на территории Республики Казахстан, и в частности, Кызылординской области, с 21 декабря 2018 года также будут введены изменения по времени.