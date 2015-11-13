Байназаров прокомментировал казахстанскую IT-разработку DIOS ZION.CITY

Недавно Kazpravda.kz опубликовала эксклюзивное интервью с новаторами мира IT, которые рассказали о казахстанской разработке – Децентрализованной операционной системе с искусственным интеллектом (DIOS Artificial Emotion Intelligence Technology) под рабочим названием ZION.CITY.
Данная ОС имеет прямое отношение к Интернету вещей (IoT) – концепции вычислительной сети физических объектов, собственно, "вещей", оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека. Интернет вещей напрямую связан с финансовым рынком, что может повлиять на мировую систему товарно-денежных отношений.
В этой связи мы обратились за комментарием к известному финансисту, "отцу" финансовой системы независимого Казахстана, первому председателю Национального банка РК, советнику директора Института общественной политики партии "Нур Отан" Галыму Байназарову, который оказался в числе первых, кому еще несколько месяцев назад была презентована ZION.CITY.
Байназаров признался, что презентация разработки произвела на него хорошее впечатление, "удивила и порадовала".
"XXI век – это век информационных технологий. Многие развитые страны находятся на стадии постиндустриального развития и являются лидерами постиндустриальной экономики. После этой ступени начинается стадия информациональной экономики. Самой передовой чертой нового времени является доминирование информационных технологий. Это проникновение информационных потоков во все аспекты нашей жизни. Это большая индустрия и будущее человечества", – поделился финансист.
В беседе Галым Байназаров отметил, что создание подобного продукта является велением времени.
"В Казахстане до недавнего времени фактически не было собственных IT-продуктов. Это пошло еще со времен СССР, когда мы отстали от компьютерных технологий на 50 лет, несмотря на то, что компьютеры появились в СССР в 1943 году. Мы стали космической державой, не став державой информационных технологий. Вот эти ребята, как первые ласточки. Когда я встретился с ними впервые (в сентябре – Прим. ред.) и узнал о созданной ими технологии, я был приятно удивлен, и одновременно возникло чувство радости и гордости. Они сами начали эту разработку, вложив собственные силы и средства", – сказал эксперт.
По его словам, их разработка затронет многие аспекты современной жизни, экономики. В определенной степени это касается и платежных систем будущего.
"Эта идея, будучи рожденной в Казахстане, в перспективе может распространиться по всему миру и будет охватывать от простых финансовых услуг, вроде покупки товаров, до финансовых банковских. Речь также идет о транзите больших объемов денег через Казахстан", – указал эксперт.
Он также подчеркнул, что это проект, достойный поддержки и инвестиций.
"У нас есть великая цель – войти в 30-ку лучших государств мира. Подобные разработки напрямую поспособствуют этому. Это – начало больших дел и больших изменений", – сказал Байназаров.
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