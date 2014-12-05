Bayterek, dombra, yurta…

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Мира АЛИПИНОВА, Перт, Австралия
Первая страница посвящена новым горизонтам отечественной экономики в контексте предстоящей выставки «ЭКСПО-2017» в Астане. В большой серии казахстанских материалов особо выделяется аналитический обзор Дженнифер Ло о региональной интеграции на Великом шелковом пути. В успешном сотрудничестве с нашей страной заинтересованы Япония, Южная Корея, Индия, Афганистан, Пакистан, практически все государства АСЕАН и Центральной Азии. Среди главных экономических партнеров Казахстана, констатирует China daily, конечно же, значится Китайская Народная Республика. Строительство транспортно-логистических хабов, внедрение нового визового режима, формирование приоритетной таможенной политики предполагают значительный рост инвестиционной активности и развитие индустрии туризма. По сути, утверждает Дженнифер Ло, предстоит настоящий ребрендинг Шелкового пути, который и в XXI веке остается одной из глобальных транснациональных коммуникаций. Для Казахстана, расположенного в самом центре Евразии, на транзитном перекрестке, возрождение традиционных маршрутов великой магистрали имеет особое значение.
Среди главных тем, вынесенных в заголовок, – всемирная выставка «ЭКСПО», которая пройдет в Астане в 2017 году. Дженнифер Ло предполагает, что одним из знаковых объектов казахстанской столицы станет футуристическое здание World EXPO. China daily цитирует первого заместителя министра иностранных дел Казахстана, комиссара международной специализированной выставки «ЭКСПО» Рапиля Жошыбаева:
– Проведение ЭКСПО – амбициоз­ный национальный проект, с которого начнется реальное возрождение отечественной индустрии туризма. В перспективе планируется увеличение доли туризма в ВВП страны от 0,3% в настоящее время до 3% к 2020 году.
Дженнифер Ло рассказывает также о пилотном проекте, согласно которому Казахстан ввел безвизовый режим для граждан десяти стран, продемонстрировавших высокую инвестиционную активность в республике.
В числе уникальных достопримечательностей нашей страны, представляющих большой интерес для иностранных туристов, называются Чарынский каньон, Каспийское море, Мангистауский регион, озера Борового, а также розовый фламинго.
Продолжает тему национальных символов рассказ о среднестатистической семье оралмана Жанболата Оралбая, вернувшегося в Казахстан из Монголии. Обретение себя на исторической родине – всегда непростое испытание, которое Жанболат выдержал достойно. Дженнифер восхищена вековыми традициями степного гостеприимства. Юрта и домбра, внесенные вчера в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, бешбармак, баурсаки – наши национальные символы – расширили ее журналистский словарь и расшифровали менталитет казахского народа.
Завершается приложение KZ редким в сегодняшней журналистике очерком-портретом, посвященным президенту республиканской ассоциации деловых женщин Раушан Сарсембаевой. China daily представляет ее в том самом качестве, в котором давно знает страна, – self-made-women и businesswomen (женщины, сделавшей себя, и успешной бизнес-леди).
New horizons – так символично называется один из материалов казахского приложения. Действительно, новые горизонты Байтерека простираются теперь до Австралии, Брунея, Арабских Эмиратов, Гонконга, Индии, Индонезии, Японии, Малазии, Мьянмы, Непала, Филиппин, Южной Кореи, Сингапура и Таиланда. Во всех этих странах издается China daily – самый популярный азиатский еженедельник на английском языке. Поэтому наши национальные символы известны сегодня и под Южным Крестом. Bayterek, dombra, yurtа на Зеленом континенте произносят совершенно правильно.

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