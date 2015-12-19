"Байтерек" профинансирует строительство жилья в Костанае

Холдинг "Байтерек" и акимат Костанайской области подписали соглашение о сотрудничестве, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акима области.
В Астане состоялась встреча акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова и председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Куандыка Бишимбаева.
"В рамках встречи обсуждены вопросы взаимодействия акимата Костанайской области и группы компаний "Байтерек", по итогам которого подписано Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере жилищного строительства, направленного на реализацию проектов Программы развития регионов до 2020 года (социальное арендное жилье)", – говорится в пресс-релизе.
Согласно подписанному документу, АО "Байтерек" окажет содействие в финансировании строительства жилых домов общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Строительство домов предполагается в районе Аэропорта и по улице Герцена в городе Костанае. Это позволит улучшить жилищные условия около 1 800 костанайских семей.
В свою очередь акимат области будет оказывать содействие холдингу в предоставлении земельных участков, подведении инженерной инфраструктуры и коммуникаций к объектам строительства, в благоустройстве и своевременном распределении арендного жилья дочерней структуры АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания", а также в дальнейшей эксплуатации арендного жилья.
Данные проекты будут реализованы в течение 2016–2017 годов.
По словам главы региона Мухамбетова, программа помогает в решении жилищных вопросов в области.
"Мы надеемся, что все предприятия, которые работают в сфере стройиндустрии, будут поставлять свою продукцию, а именно строительные материалы на эти строительные участки. Как минимум 2 тысячи человек получат свои квартиры. Сегодня у нас в очереди стоят 23 тысячи человек", – отметил аким.
"В рамках программы "Нурлы жол" Казахстанская ипотечная компания приобрела в этом году 91 арендную квартиру общей площадью 5 тысяч квадратных метров. До конца года количество семей, получивших жилье по данному направлению достигнет 126", – добавил он.