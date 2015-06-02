«Байтерек» увидели с Балкан

Свежий выпуск
437
Глеб МАЛЫХ
Председатель правления Национального холдинга «Байтерек» Куандык Бишимбаев встретился с побывавшими в Астане представителями хорватских компаний. Гости представили краткий обзор своего бизнеса, а также рассказали о перспективных направлениях для создания совместных производств с казахстанскими партнерами на территории нашей страны.
В частности, сторонами был проявлен совместный интерес к возможности создания в Казахстане производства детского питания.
– Наша компания имеет ноу-хау в этой области, у нас есть необходимые ресурсы для того, чтобы участвовать в этом проекте и помочь создать под нашим брендом подобное производство у вас, – сказал в ходе встречи член правления компании PODRAVKA Дамир Перлок.
В свою очередь К. Бишимбаев отметил, что холдинг может выступить в данном проекте в качестве государственного финансового партнера.
Своими разработками в области производства мобильных робототехнических комплексов для армии и полиции на дистанционном управлении, а также для чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных операций и пожаротушения в особо опасных условиях готова также поделиться с Казахстаном хорватская компания Dok-Ing.
– Казахстанские компании заинтересованы в создании частичной локализации робототехники. Но необходим выкуп или передача наших технологий, которые очень специфические, хотя такой опыт с Российской Федерацией мы уже имеем, – отметил представитель компании Константин Дарманьян.
Генеральный директор хорватской HS PRODUKT Желко Павлин заявил, что компания может полностью обеспечить оружием правоохранительные органы Казахстана, поскольку предприятием производится 125 моделей пистолетов и 5 моделей автоматических винтовок с полным сопутствующим оборудованием.
Предварительные договоренности о сотрудничестве также были достигнуты с компанией SESTAN-BUSCH, выпускающей 15 моделей боевых шлемов со всеми необходимыми сопутствующими элементами – камерой, радиопередатчиком, противогазом. По итогам встречи глава холдинга «Байтерек» поблагодарил представителей хорватских компаний за желание инвестировать в нашу страну. По его словам, все предложенные проекты интересны для холдинга, особенно развитие пищевой промышленности, производство артиллерии и военного обмундирования. В случае наличия реальных проектов и идей для реализации в Казахстане холдинг готов рассмотреть предложения с точки зрения финансовой поддержки.

Популярное

Все
В зоосаду Бурабая радуются пополнению
Гран-при айтыса «Столица трех эпох – Кызылорда» завоевала акын из Астаны
В Псковской области почтили память казахстанских героев
В Алматы открылась выставка народного художника СССР Урала Тансыкбаева
Свой фронт в тылу
Игорный бизнес – сфера особого внимания
Искусство вопреки репрессиям
Подвиг капитана Кудагельдинова
Воспитать из мальчиков мужчин
Любимые песни и... стулья в проходе
Родительский контроль 2.0
Каникулы-каникулы – веселая пора!
В селе Кабанбай установлен бюст писателя Ануара Алимжанова
Активизировались работы по борьбе с саранчой
Спортсменка, активистка, отличница...
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Каникулы-каникулы – веселая пора!
В Сауран – налаживать сотрудничество
Развивая медицинский кластер
Зарядка с чемпионами прошла в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]