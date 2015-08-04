База данных НПО создается в Казахстане

В Казахстане создан реестр данных неправительственных организаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Общественный фонд "Молодежный фонд "КазРосса".
Он представляет собой базу структурированных данных об НПО, зарегистрированных в Казахстане, и размещен на сайте по адресу www.register-ngo.kz.
"Отечественный реестр данных НПО также будет содержать информацию о направлениях деятельности НПО, реализованных ими проектах и полученных грантах. Сведения в реестр будут предоставляться самими НПО на добровольной основе", – сообщили в фонде.
Ранее сообщалось, что за годы независимости в республике было зарегистрировано свыше 27 тыс. НПО, из них активно работают порядка 8 400.
Кроме того, многие организации дублируют друг друга по тем или иным вопросам. Полной картины их деятельности не имеют ни население страны, ни госорганы.
"Многие даже не знают, что НПО получают государственный социальный заказ, предназначенный именно для решения проблем общества. А ведь это бюджетные средства, и их эффективное расходование должно быть под таким же общественным контролем, как формирование и расходование бюджета в целом. В данном случае реестр НПО поможет наладить нормальную взаимосвязь между гражданами и НПО", – убеждены разработчики.
Также с введением в действие своеобразного банка данных НПО планируется решить проблему организаций-однодневок, регистрируемых от конкурса к конкурсу, регулярно меняющих профиль деятельности, целью которых является только извлечение коммерческой выгоды.
"Запуск реестра обеспечит прозрачность деятельности НПО на всех ее этапах: от регистрации организации и составе ее учредителей до реализуемых проектов и направлении деятельности в целом. Казахстанцы получат больший доступ к работе общественных организаций как у себя в регионе, так и в стране", – отметили в фонде "КазРосса".