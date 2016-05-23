База данных о педофилах заработала в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.
"Эти сведения доступны всем желающим на портале комитета в разделе "Геоинформационные системы" в виде электронной карты, на которой отображаются данные о преступниках (фото, Ф. И. О., дата рождения, адрес проживания и сведения о судимости). Эта информация поможет вам защитить себя и своих детей от потенциальных угроз", – говорится в сообщении.
В надзорном органе отмечают, что контроль местонахождения педофилов, уже попавших в орбиту правоохранительных органов, способен предупредить новые случаи преступлений.
С начала 2016 года введен учет лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В настоящее время, согласно новому УК РК, преступники данной категории не освобождаются от уголовной ответственности в случае раскаяния, примирения, установления поручительства. К ним не применяется условно-досрочное освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом, отсрочка отбывания наказания и акт амнистии. Не распространяются на них и сроки давности.
Напомним, Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон, предусматривающий химическую кастрацию педофилов.