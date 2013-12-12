База для рекордов

Решение построить специальный комплекс, который обошелся областной казне в 127 млн. тенге, было принято с учетом того, что южане в последнее время показывают высокие результаты в стрельбе из лука. И это притом, что тренироваться приходиться на пустыре.

Теперь у профессиональных спортсменов появилась прекрасная тренировочная база. К их услугам – современный спортивный комплекс. С поставленной задачей по его возведению ТОО «Kaz imau» справилось за год. Первыми опробовали новый объект члены национальной сборной, организовав на базе лукодрома тренировочные сборы перед чемпионатом Азии.

Лукодром хорош тем, что позволяет проводить тренировки независимо от времени года и температуры наружного воздуха. В нем предусмотрены бойницы или специальные проемы в окнах, через которые спортсмены могут стрелять по мишеням, расположенным во дворе. Комфортность тренировок обеспечивает также наличие складов для оружия, раздевалок и душевых.

Появилась своя тренировочная база и у детско-юношеского центра ФК «Ордабасы». На базе стадиона «Цементник» за счет средств областного бюджета оборудовано тренировочное поле, соответствующее стандартам Европейского комитета стандартизации. Искусственное покрытие отвечает требованиям ФИФА. Одновременно здесь могут заниматься 50 спортсменов. Для зрителей установлены трибуны на 600 мест. Для удобства юных спортсменов предусмотрено бытовое помещение – одноэтажное здание блока вспомогательных помещений.

В последние годы только в Шымкенте появился целый ряд крупных спортивных объектов: легкоатлетический манеж, крытый бассейн, международный теннисный центр. Полным ходом идет строительство учебно-тренировочного комплекса школы высшего спортивного мастерства. Внимание развитию спорта уделяется не только в областном центре. К примеру, в Туркестане строится плавательный бассейн. На его возведение из областной казны выделено 304 млн. тенге. Капитальный ремонт переживает и бассейн в Кентау, построенный в свое время в соответствии с олимпийскими стандартами. 45 млн. тенге, необходимых на капитальный ремонт, нашлись в городской казне.

2013 год в Южном Казахстане ознаменован также созданием новых спортивных школ олимпийского резерва. Они открыты в Шымкенте, Ордабасинском, Тюлькубасском, Сарыагашском районах и Туркестане. Расширение сети спортивных школ, как и повсеместное строительство спортивных площадок, на которых смогут заниматься жители окрестных домов, позволит сделать занятия физкультурой и спортом более массовыми, а спортивные сооружения доступными. Предполагается, что до конца года в Шымкенте будет построено 15 спортивных площадок. На эти цели выделено 90 млн. тенге.

Любовь ДОБРОТА