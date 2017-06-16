Свежий выпуск
​База для взаимодействия
Газали Мауленов

Отметив исторический характер события за все время двусторонних межпарламентских отношений, Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что визит придаст новый импульс всестороннему сотрудничеству Казахстана и Швеции, в том числе и между парламентариями двух стран.

Председатель Мажилиса также подчеркнул важность визита парламентской делегации Швеции в связи с проходящей в Астане Меж­дународной выставкой ­«ЭКСПО-2017». По словам Нурлана Нигматулина, Швеция как один из лидеров в области высоких технологий в различных сферах представляет значительный интерес для нашей страны.

В свою очередь Урбан Алин выразил уверенность, что ЭКСПО в Астане пройдет очень успешно.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Среди актуальных тем названы вопросы ядерного разоружения и нераспространения, противодействия международному терроризму.

Нурлан Нигматулин подчеркнул актуальность инициативы Президента Казах­стана Нурсултана­ ­Назарбаева о создании Глобальной контртеррорис­тической сети под эгидой ООН.

Председатель Парламента Швеции в свою очередь очень высоко оценил инициативы Главы нашего государства в области ядерного разоружения и нераспространения.

– Швеция с большим уважением относится к Казахстану прежде всего в связи с историческим решением Президента ­Нурсултана Назарбаева­ отказаться от ядерного оружия, закрыть ядерный полигон и работать над созданием безъядерной зоны в регионе. Тот факт, что Казахстан – это первая страна в Центральной Азии, выбранная членом Совета Безопас­ности ООН, – это признание того уважения, с которым в мире относятся к Казахстану, – сказал Урбан Алин.

По словам председателя Мажилиса, наша страна намерена укреплять взаи­модействие со Швецией, которая наряду с Казах­станом является непостоянным членом в СБ ООН в 2017–2018 годах, как в рамках совместной работы, так и посредством координации усилий в различных международных структурах.

Собеседники также выразили уверенность в большом потенциале для развития торгово-экономического сотрудничества. Как отметил Нурлан Нигматулин, решение Швеции о включении Казахстана в список приоритетных 26 стран для экс­порта шведской продукции – это хорошая база для дальнейшего взаимодействия.

Подчеркнув роль межпарламентской составляющей двусторонних отношений, Нурлан Нигматулин предложил рассмот­реть вопрос о создании группы дружбы с Казахстаном в шведском Парламенте. Подобная группа по сотрудничеству со Швецией действует в Мажилисе.

Программой официального визита парламентской делегации Швеции запланировано посещение бывшего Семипалатинского ядерного полигона, а также ознакомление с деятельностью Нацио­нального ядерного центра Казахстана.

Популярное

Все
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Чем живет село с необычным названием и женщиной в акимах близ Нур-Султана
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 апреля
Как работает "зеленый коридор" по онкопомощи в Казахстане
Легендарные спортивные победы выходцев Джезказганской области
Как легендарная актриса Любовь Орлова жила в Алматы во время Великой Отечественной войны
Пилоты красивые, но сырые
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Почему стоит посетить мемориальный комплекс Коркыта в Кызылординской области
У жителей Шымкента есть шанс отстоять землю, на которой был стадион
Специалисты дали советы казахстанским дачникам перед новым сезоном
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Чем заняты госслужащие целыми днями, рассказали в Минцифры
Забыли ребенка и оставили одного взаперти в детсаду в Косшы - видео
Как должна работать "четвертая власть" в Казахстане, рассказал эксперт
Как будут отменять коммунальное "рабство" для потребителей в Казахстане
Ситуация с осведомленностью молодежи Казахстана по вопросам репродуктивного здоровья крайне критична
Все дети похожи, будь они поколением 50-х или next
Список расширен: в каких еще топ-вузах смогут учиться по "Болашаку" казахстанцы
14 апреля 2022
Премьер провел встречу с президентом Международной федерации тенниса
Казахскую школу открыли в Филадельфии
Возобновляются полеты между Атырау и Астраханью
Кариму Масимову продлили арест
Алпамыс Шаримов стал советником гендиректора ТРК Президента РК
Нурлан Коянбаев назначен креативным директором ТРК Президента РК
"Я это сделаю" – чемпион мира WBC бросил вызов Головкину
«Вторая Республика»: на площадке «TALQYLAU» обсудили обновление государственной модели
Канат Сейдгапбаров назначен заместителем Секретаря Совбеза РК
Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК
Арестован директор компании "AlanParking" Мухтар Базарбаев
Морские пехотинцы на учении «Батыл Тойтарыс – 2022» вели бой в городе
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
"Не будет ни процветать, ни служить в таком виде": Илон Маск предложил купить Twitter
Фонд "Казахстан халкына" помог двум детям в лечении за рубежом
Токаеву рассказали о подготовке к VI саммиту СВМДА
Ержан Сарсенбай возглавил "Жасыл даму"
Учитель скончался во время сдачи тестирования в Алматы
МОН остановило работу Центрально-Казахстанской академии
14 апреля 2022
Законные и безопасные способы приумножения активов озвучили в МНЭ
КазНУ посетила делегация Европарламента
МНЭ: Пересмотр взаимоотношений с Россией не предполагается
"Смета пока не ясна" – МНЭ о средствах на создание новых областей в Казахстане
Когда внесут в Парламент проект нового закона "О СМИ", сообщили в Минюсте
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Рабочий сорвался с пятиметровой высоты в Павлодарской области
Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан
Большегруз протаранил заграждение и приземлился на автомобили в Шымкенте – СМИ (видео)
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
Назначен пресс-секретарь Президента Казахстана
Куляш Шамшидинова стала комиссаром Глобальной комиссии Азии по образованию
Бывший главный эколог Актюбинской области осужден за взятку
Резонансный законопроект о кибербуллинге и блокировке сетей вернули в Мажилис
Рассылку о распространении сибирской язвы прокомментировали в санэпидслужбе Туркестанской области
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Новым главой нацкомпании "КазМунайГаз" стал Магзум Мирзагалиев
"Халяль"-колбасу со свининой обнаружили на казахстанских прилавках
Семикилограммовая девочка родилась в Узбекистане

Читайте также

Свежий выпуск
В порядке уточнения
Свежий выпуск
Лобовое столкновение
Свежий выпуск
​​​​​​​Театр принимает поздравления
Свежий выпуск
​​​​​​​Судьба поэта
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021