Отметив исторический характер события за все время двусторонних межпарламентских отношений, Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что визит придаст новый импульс всестороннему сотрудничеству Казахстана и Швеции, в том числе и между парламентариями двух стран.

Председатель Мажилиса также подчеркнул важность визита парламентской делегации Швеции в связи с проходящей в Астане Меж­дународной выставкой ­«ЭКСПО-2017». По словам Нурлана Нигматулина, Швеция как один из лидеров в области высоких технологий в различных сферах представляет значительный интерес для нашей страны.

В свою очередь Урбан Алин выразил уверенность, что ЭКСПО в Астане пройдет очень успешно.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Среди актуальных тем названы вопросы ядерного разоружения и нераспространения, противодействия международному терроризму.

Нурлан Нигматулин подчеркнул актуальность инициативы Президента Казах­стана Нурсултана­ ­Назарбаева о создании Глобальной контртеррорис­тической сети под эгидой ООН.

Председатель Парламента Швеции в свою очередь очень высоко оценил инициативы Главы нашего государства в области ядерного разоружения и нераспространения.

– Швеция с большим уважением относится к Казахстану прежде всего в связи с историческим решением Президента ­Нурсултана Назарбаева­ отказаться от ядерного оружия, закрыть ядерный полигон и работать над созданием безъядерной зоны в регионе. Тот факт, что Казахстан – это первая страна в Центральной Азии, выбранная членом Совета Безопас­ности ООН, – это признание того уважения, с которым в мире относятся к Казахстану, – сказал Урбан Алин.

По словам председателя Мажилиса, наша страна намерена укреплять взаи­модействие со Швецией, которая наряду с Казах­станом является непостоянным членом в СБ ООН в 2017–2018 годах, как в рамках совместной работы, так и посредством координации усилий в различных международных структурах.

Собеседники также выразили уверенность в большом потенциале для развития торгово-экономического сотрудничества. Как отметил Нурлан Нигматулин, решение Швеции о включении Казахстана в список приоритетных 26 стран для экс­порта шведской продукции – это хорошая база для дальнейшего взаимодействия.

Подчеркнув роль межпарламентской составляющей двусторонних отношений, Нурлан Нигматулин предложил рассмот­реть вопрос о создании группы дружбы с Казахстаном в шведском Парламенте. Подобная группа по сотрудничеству со Швецией действует в Мажилисе.

Программой официального визита парламентской делегации Швеции запланировано посещение бывшего Семипалатинского ядерного полигона, а также ознакомление с деятельностью Нацио­нального ядерного центра Казахстана.