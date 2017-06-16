Отметив исторический характер события за все время двусторонних межпарламентских отношений, Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что визит придаст новый импульс всестороннему сотрудничеству Казахстана и Швеции, в том числе и между парламентариями двух стран.
Председатель Мажилиса также подчеркнул важность визита парламентской делегации Швеции в связи с проходящей в Астане Международной выставкой «ЭКСПО-2017». По словам Нурлана Нигматулина, Швеция как один из лидеров в области высоких технологий в различных сферах представляет значительный интерес для нашей страны.
В свою очередь Урбан Алин выразил уверенность, что ЭКСПО в Астане пройдет очень успешно.
Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня. Среди актуальных тем названы вопросы ядерного разоружения и нераспространения, противодействия международному терроризму.
Нурлан Нигматулин подчеркнул актуальность инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о создании Глобальной контртеррористической сети под эгидой ООН.
Председатель Парламента Швеции в свою очередь очень высоко оценил инициативы Главы нашего государства в области ядерного разоружения и нераспространения.
– Швеция с большим уважением относится к Казахстану прежде всего в связи с историческим решением Президента Нурсултана Назарбаева отказаться от ядерного оружия, закрыть ядерный полигон и работать над созданием безъядерной зоны в регионе. Тот факт, что Казахстан – это первая страна в Центральной Азии, выбранная членом Совета Безопасности ООН, – это признание того уважения, с которым в мире относятся к Казахстану, – сказал Урбан Алин.
По словам председателя Мажилиса, наша страна намерена укреплять взаимодействие со Швецией, которая наряду с Казахстаном является непостоянным членом в СБ ООН в 2017–2018 годах, как в рамках совместной работы, так и посредством координации усилий в различных международных структурах.
Собеседники также выразили уверенность в большом потенциале для развития торгово-экономического сотрудничества. Как отметил Нурлан Нигматулин, решение Швеции о включении Казахстана в список приоритетных 26 стран для экспорта шведской продукции – это хорошая база для дальнейшего взаимодействия.
Подчеркнув роль межпарламентской составляющей двусторонних отношений, Нурлан Нигматулин предложил рассмотреть вопрос о создании группы дружбы с Казахстаном в шведском Парламенте. Подобная группа по сотрудничеству со Швецией действует в Мажилисе.
Программой официального визита парламентской делегации Швеции запланировано посещение бывшего Семипалатинского ядерного полигона, а также ознакомление с деятельностью Национального ядерного центра Казахстана.