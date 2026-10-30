База гражданской ответственности

Активность участия в выборах и доверие современной молодежи к избирательной системе, правовое измерение электоральной культуры и важность системной работы по ее формированию у молодого поколения – этим вопросам было посвящено очередное заседание Экспертного совета при Цент­ральной избирательной комиссии РК, прошедшее в Астане.

Открывая заседание, председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что Центральной избирательной комиссией работа по развитию электоральной культуры среди молодежи проводится на системной основе.

– Мы исходим из того, что молодежь – это главный электоральный ресурс страны. Наши системные усилия по работе с категорией молодых и будущих избирателей имеют достаточно длительный контекст, берущий начало в 2022 году. За это время было проведено более 50 открытых встреч в формате «вопрос –ответ» во всех регионах с охватом более 8 тысяч молодых людей. В целях объединения усилий государственных органов и обеспечения единого подхода в феврале текущего года нами на имя Президента Республики Казахстан было внесено предложение о разработке комплекса системных мер в данном направлении. Наша инициатива была всесторонне поддержана и государственными органами, – отметил он.

В результате, как сообщил Нурлан Абдиров, ЦИК разработан проект Плана мероприятий по формированию электоральной культуры молодых и будущих избирателей на 2026–2028 годы, который был представлен членам Экспертного совета для обсуж­дения, предложений и рекомендаций.

О результатах деятельности 248 клубов молодых избирателей, действующих во всех регио­нах страны при избирательных комиссиях, а также о важности совместной работы Центризбиркома с профильными министерствами рассказала член ЦИК Ләззат Сүйіндік. Она отметила ряд инициатив, реализованных членами клубов, а также обозначила стратегические приоритеты межведомственного взаимодействия в сфере электорального просвещения молодежи.

По информации Ләззат Сүйіндік, утвержденный Правительством План по формированию электоральной культуры молодежи включает 32 мероприя­тия по пяти основным направлениям: от электорального просвещения и развития молодежного самоуправления до повышения медиаграмотности и расширения участия молодежи в общественной жизни.

– Важно, что нам удалось объединить усилия государственных органов и избирательных комиссий в рамках единого документа, – подчеркнула член ЦИК. – Вместе с тем мы рассматриваем этот план не как окончательный, а как основу для дальнейшей совместной работы. Предлагаем проработать вопрос заключения многостороннего меморандума о сотрудничестве в сфере формирования электоральной культуры молодежи между ЦИК, Министерством просвещения, Министерством науки и высшего образования и Министерством культуры и информации. Главное – обеспечить преемственность электорального просвещения: чтобы первоначальные знания, полученные в школе, развивались в университете и находили применение в самостоятельной гражданской деятельности молодежи, – отметила Ләззат Сүйіндік.

Она также озвучила ряд конкретных предложений. В частнос­ти, прорабатывается инициатива по внедрению изучения избирательных прав граждан в рамках школьной программы учеников средних классов и актуализации имеющегося контента для учащихся старших классов. Кроме того, ЦИК выразил готовность содействовать в издании пособия по проведению школьных выборов, соответствующих принципам организации выборных кампаний в стране.

Еще одно важное направление – информационная и исследовательская работа. Так, предлагается в социальных сетях и на телеканалах распространять доступный образовательный контент для детей об избирательных правах, принципах голосования и значении выборов. А при формировании тематики грантового финансирования научных исследований – предусмотреть отдельные приоритеты и целевые показатели по исследованиям в области избирательного права и электоральной культуры. Вместе с тем была предложена возможность рассмотреть воп­рос поддержки инициатив на электоральную тематику через действующие механизмы государственного социального заказа, грантового финансирования и развития креативных индустрий.

В ходе обсуждения члены Экс­пертного совета представили свои идеи по расширению форматов электорального просвещения молодежи.

В частности, эксперт в области права Ерлан Бузурбаев предложил дополнить план социологическими исследованиями для определения уровня электоральных знаний молодежи, ее интересов и предпочтительных форматов получения информации. Это поз­волит точнее определять целевые группы и повышать адресность просветительских мероприятий.

Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева высту­пила с инициативой создания раздела на сайте ЦИК, где были бы объединены образовательные материалы по избирательному праву с возможностью получения сертификатов. Также она подчеркнула важность сотрудничества избирательных комиссий с гражданским обществом.

Профессор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Индира Аубакирова акцентировала внимание на важности задействования цифровых инст­рументов для формирования у молодежи электоральной культуры. Среди других инициатив – создание отдельной молодежной образовательной платформы, учет различий между городской и сельской молодежью, а также расширение партнерства ЦИК с молодежными объединениями и политическими партиями.

Директор Института конституционализма и цифрового права Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ермек Абдрасулов выступил за развитие электорального волонтерства как одного из механизмов вовлечения молодежи в избирательные процессы.

На необходимость усиления теоретических основ формирования электоральной культуры, в том числе с учетом ее значения для национальной безопасности, обратил внимание доктор юридических наук Марат Когамов.

В ходе заседания Экспертного совета также выступили представители министерств просвещения, высшего образования и науки, культуры и информации, а также представители клубов молодых избирателей городов Астаны и Алматы. Они рассказали о проводимой работе по формированию и развитию электоральной культуры школьников и студентов, а также был озвучен ход реализации плана по повышению электоральной культуры молодежи.