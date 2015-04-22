Свежий выпуск Базис корпоративного управления Еркин КУБЕЕВ, ректор Карагандинского государственного университета им. Е. Букетова, профессор

Наибольшую актуальность приобретают вопросы, связанные с организационными принципами управления вузом. И важным шагом стало решение МОН РК о создании в государственных вузах Казахстана наблюдательных советов, какие успешно действуют в зарубежной системе высшего образования. В соответствии с постановлением Правительства РК «О введении наблюдательных советов в некоторые республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения» в Карагандинском государственном университете им. Е. Букетова был создан наблюдательный совет, призванный стать главной составляющей системы корпоративного управления вузом. Его необходимость продиктована переходом к более высокому уровню автономии вузов как способу расширения академической свободы. Парадигма современного мира требует от учебных заведений, формирующих интеллектуальную элиту общества, гибкости, структурной и содержательной открытости.

Принципиально важен вопрос о количественном и качественном составе наблюдательного совета. Члены НС вуза должны отличаться высокой культурой, независимостью, приверженностью делу развития образования и науки и гуманистическим ценностям, а также способностью к аналитическому мышлению. В наблюдательный совет КарГУ, который возглавил вице-министр образования и науки Есенгазы Имангалиев, входят 22 человека – представители исполнительной власти, профессора ведущих казахстанских вузов, директора крупных научных, производственных и бизнес-структур, представители авторитетных общественно-политических организаций, государственных учреж­дений и местных исполнительных органов власти.

Участие в решении управленческих задач социальных и бизнес-партнеров, ученых, педагогов, работодателей как представителей общественности, сочетание государственных и общественных интересов обеспечивают принцип демократичности. Взаимодействие государства и работодателей в управлении образовательным учреждением позволит повысить качество профессионального образования.

Наблюдательному совету переданы серьезные полномочия, связанные с организацией и планированием деятельности вуза, а также выполнением функций контроля и оценки деятельности коллектива. НС определяет стратегию развития университета. Уже на первых заседаниях в результате активного обсуждения был скорректирован план развития вуза на 2012–2016 годы, разработан проект стратегии развития КарГУ на 2016–2020 годы, в основу которых легли Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», Госпрограмма развития образования РК на 2011–2020 годы, а также индикаторные перспективные планы развития факультетов по пяти стратегическим направлениям: «Образовательная деятельность», «Научная деятельность», «Социально-ориентированная деятельность и воспитательная работа», «Развитие информационно-библиотечных ресурсов», «Развитие инфраструктуры». Наряду с этим был обсужден проект операционного плана по переходу КарГУ им. Е. Букетова к автономии.

Члены наблюдательного совета участвуют в решении таких важных вопросов, как утверждение кодекса корпоративной этики КарГУ, определение политики университета в подборе и повышении качества преподавательских кадров, разработка и утверждение коллективного договора, модернизация научной, учебно-лабораторной базы университета. В ходе заседаний утверждается финансовая отчетность, согласовывается отчет о выполнении плана развития вуза за конкретный календарный период, принимается решение об установлении надбавок к должностным окладам, премировании и оказании материальной помощи, осуществляется контроль целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников.

Еще одна задача, которая ставится перед наблюдательными советами Министерством образования и науки, – это системное решение проблемы коррупционных проявлений в вузах. Для этого при НС созданы комитеты. Любое заинтересованное лицо, будь то студент, преподаватель, родитель или работодатель, если ущемлены их гражданские, профессиональные или экономические права, может обратиться в один из комитетов наблюдательного совета для решения возникшей проблемы и в случае необходимости с его помощью инициировать рассмот­рение данного вопроса на заседании НС, поскольку это орган независимый, а потому объективный.

Несомненно, опыт наблюдательных советов еще потребует более глубокого осмысления и грамотного, обдуманного внедрения с целью совместить нашу устремленность к интеграционным процессам, модернизации, сохранить академическое и научное наследие, традиции вуза. Потребуется учесть специфику образовательного процесса в регионе и роль университета в нем. Наблюдательные советы, оптимизируя и демократизируя управление вузами, сделают их более конкурентоспособными в образовательном пространстве. Наиболее показательным примером стал наблюдательный совет в Назарбаев Университете, который первым адаптировал этот опыт для нашей образовательной системы.



