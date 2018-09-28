Как сообщила в ходе заседания Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева, в настоящее время пенсионные выплаты осуществляются из двух источников: государственного бюджета (базовая и солидарная пенсии) и из пенсионных накоплений граждан на индивидуальных пенсионных счетах в ЕНПФ. Также было отмечено, что, согласно Закону «О пенсионном обеспечении в РК», получателями солидарной пенсии являются лица, имеющие до 1 января 1998 года трудовой стаж не менее 6 месяцев.

Соответственно, граждане, выходящие на пенсию в 2040-х годах, не имеющие трудового стажа до 1 января 1998 года, смогут рассчитывать на базовую пенсию, которая выплачивается из государственного бюджета, и накопления на индивидуальном пенсионном счете в ЕНПФ.

Таким образом, глава ЕНПФ подчеркнула исключительную важность и необходимость формирования собственного пенсионного капитала за счет регулярных пенсионных взносов. Об отмене базового компонента речь не идет. В то же время отмечено, что назначение базовой пенсии из бюджета с 1 июля 2018 года также будет зависеть от трудового стажа и времени участия в накопительной пенсионной системе.

Кроме того, государство гарантирует получателям сохранность обязательных видов пенсионных накоплений в размере фактически внесенных сумм с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.

Таким образом, информация, распространяе­мая в СМИ о том, что председатель правления АО «ЕНПФ» якобы сделал заявление об отмене базовой пенсии, и о том, что «государство снимает с себя ответственность за пенсионные вознаграж­дения», не соответствует действительности.