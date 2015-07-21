Базовая основа развития

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Юлия МАГЕР
О деятельности Ассамблеи народа Казахстана, развернутой в рамках озвученных Главой государства пяти институциональных реформ, на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказали заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов, руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе Академии государственного управления при Президенте РК Айгуль Садвокасова и заместитель заведующего Сек­ретариатом АНК Администрации Президента РК Леонид Прокопенко.
Одной из базовых задач в рамках четвертой институциональной реформы и определенных по этому направлению в Плане нации шести шагов является укрепление гражданской идентичности. Как проинформировал Е. Тугжанов, в этой сфере определено четыре главных приоритета. Во-первых, казахстанская идентичность будет строиться на основе принципа гражданства; во-вторых, стержневыми общегражданскими ценностями должны стать ценности «Мәңгілік Ел»; в-третьих, принципиальную важность приобретает развитие триединства языков и, в-четвертых, поскольку идентичность – это поколенческий процесс, то большая работа будет направлена на генерацию нового поколения «Мәңгілік Ел».
Как добавила А. Садвокасова, заявленные Президентом пять реформ – это выход на новый этап государственного развития на глобальном уровне. И укрепление казахстанской идентичности, по ее словам, является здесь базовой основой, потому что гражданство Республики Казахстан должно быть не просто воспринимаемым по факту, но также осознаваться каждым гражданином с точки зрения патриотизма, вклада в развитие своей страны.
Сейчас АНК подготовлен общий план реализации четвертой институциональной реформы, который охватывает все направления социально-культурной сферы: образование, культуру, молодежную политику, спорт, туризм, работу с неправительственными организациями и СМИ.
– Разработанный план действий охватывает деятельность многих государственных органов. И впервые мы будем внедрять такую практику, что по итогам реализации тех или иных программ, реализуемых министерствами, на сессиях АНК будут делаться доклады Главе государства, – рассказал Е. Тугжанов.
Один из масштабных проектов, закрепленный за АНК в рамках четвертой реформы, – это проект «Большая страна – Большая семья», поручение по разработке и реализации которого Глава государства дал еще на 22-й сессии ассамблеи. Как рассказал Л. Прокопенко, в этот масштабный план уже сейчас входит более 50 крупных общереспубликанских мероприятий.
– Выстраивая работу по формированию новой идентичности на принципе гражданства, мы должны дойти до каждого гражданина Казахстана. Сейчас идет Год АНК, и в его рамках только за первое полугодие во всех регионах было проведено 19 759 мероприятий, в которых приняли участие 8 245 000 человек. Это как раз говорит о том, что АНК в своей работе способна дойти до каждого казахстанца, – подчеркнул Л. Прокопенко.
Спикер также затронул вопросы модернизации формата участия ассамблеи в общественной жизни страны, внедрения новых механизмов ее деятельности. Так, по словам заместителя заведующего Секретариатом АНК, во всех регионах будет выстроена система советов общественного согласия. Ассамблея станет патроном всей благотворительной деятельности, проводимой в стране. Кроме того, АНК станет центром медиации, для чего при РГУ «Қоғамдық Келісім» и во всех домах дружбы будут созданы соответствующие структуры. Также на местах будут открыты общественные приемные АНК, где можно будет решать конкретные вопросы по укреплению единства.

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