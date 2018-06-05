​Базовая пенсия вырастет

Теперь размер базовой пенсии, вып­лачиваемой государством из бюджета, будет привязан к трудовому стажу. Она увеличится в среднем в 1,8 раза в зависимости от трудового вклада человека.

– Если сегодня базовая пенсия наз­начается всем одинаково в размере 54% от прожиточного минимума, то с 1 июля мы переходим на исчисление трудового стажа, – сообщила в Службе центральных коммуникаций вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова. – Трудовой стаж будет исчисляться как на 1 января 1998 года – участие в солидарной пенсионной системе, так и после 1 января 1998 года – это периоды участия в накопительной пенсионной системе через перечис­ление обязательных пенсионных взносов в накопительный фонд. На сегодня работа полностью проведена, осуществлен единовременный автоматический перерасчет для всех 2 миллионов 148 тысяч состоявшихся пенсионеров. Соответственно, уже определена потребность в выплатах, и республиканской бюджетной комиссией на эти цели предусмотрено более 530 миллиардов тенге.

С 15 июня текущего года все получатели базовой пенсионной выплаты могут ознакомиться с перерасчетом и получить справку-расчет непосредственно через сервисы электронного правительства, а также во фронт-офисах Правительства для граждан. Но нужно понимать саму схему исчисления.

– Если нет трудового стажа, человек никогда не участвовал в пенсионной системе или же его стаж составляет всего 10 лет, ему гарантирована вып­лата в размере 54% от прожиточного минимума – это 15 274 тенге, – пояснила Светлана Жакупова. – За каждый год стажа более 10 лет добавляется по 2%, и, соответственно, если у пенсионера набирается 33 года стажа, он будет получать 100% от прожиточного минимума – 28 284 тенге.

Итак, порядка 44,5%, или около 940 тыс. человек, будут получать базовую пенсию в размере 100% от прожиточного минимума. Еще порядка 43–44%, или 931 тыс. пенсионеров, получат ее в пределах от 74 до 90% от прожиточного минимума, и малая часть состояв­шихся пенсионеров, а это 120 тыс. граждан, у которых стаж менее 10 лет, сможет получать базовую пенсию в размере 54% от прожиточного минимума, то есть 15 274 тенге.