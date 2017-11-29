Базовая ставка сохранена

Таким образом, ставки по операциям предоставления ликвидности банкам по-прежнему будут составлять 11,25%, а по операциям изъятия ликвидности – 9,25%.

Принятое решение об уровне базовой ставки – последнее в текущем году. В следующий раз этот вопрос будет рассматриваться регулятором только 15 января 2018 года.

Одним из ключевых факторов, влияющих на решение об уровне базовой ставки, является уровень фактической инфляции и инфляционные ожидания экономичес­ких агентов. Так, в октябре отмечалось ускорение инфляционных процессов до 7,7% в годовом выражении с 7,1% по итогам сентября, но годовая инфляция продолжает соответствовать целевому коридору 6–8% на 2017 год.

Нацбанк отмечает, что динамика инфляции обусловлена в большей степени действием краткосрочных факторов – удорожанием энергоносителей (бензин, дизтопливо, уголь) в результате временного сокращения предложения и отдельных видов продовольствия, в основном овощей (сезонный рост цен), о чем свидетельствует незначительное повышение базовой инфляции (на 0,2 пп.). Риски реализации вторичных эффектов от подорожания энергоносителей могут сохраняться в краткосрочном периоде и привести к повышению инфляционных ожиданий. Тем не менее годовая инфляция, по оценкам Национального банка, сохранится в пределах целевого коридора 2017 года.

В инфляционных ожиданиях населения в октябре проявились признаки повышенной волатильности. Так, их количественная оценка на год вперед выросла до 6,9% вслед за повышением цен на рынке энергоносителей и продовольствия. При этом они находятся в пределах целевого коридора по инфляции, который на конец 2018 года определен на более низком уровне – 5–7%.

Ситуация на внешних товарных рынках характеризуется относительной стабильностью. Темпы роста экономики и инфляция в странах – торговых партнерах наряду с внешними продовольственными ценами являются благоприятными с точки зрения влияния на спрос на казахстанский экспорт и инфляцию. В динамике цены на нефть начиная с июня 2017 года отмечается тенденция роста. Однако в среднесрочной перспективе могут возникнуть риски ее волатильности, повышающие неопределенность относительно будущих периодов.

По оценке Национального банка, деловая активность в экономике продолжает демонстрировать восстановление. Краткосрочный экономический индикатор, характеризующий совокупное предложение в стране, вырос на 5,4% за 10 месяцев 2017 года, однако его рост ос­тается неравномерным по отрас­лям экономики.

«Решение о сохранении базовой ставки отражает целесообразность сохранения нейтральности денежно-кредитных условий и поддержания реальной процент­ной ставки на уровне не выше 4%, что соответствует долгосрочным потенциальным темпам экономического роста», – резюмирует Национальный банк.

Как известно, за период с начала 2016 года Национальный банк значительно смягчил свою денежно-кредитную политику, поэтапно снизив ставку с 17% до нынешнего уровня. В последний раз ставка была снижена в августе нынешнего года – с 10,5%.