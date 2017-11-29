Базовая ставка сохранена

Свежий выпуск
554
Александр Вербинин

Таким образом, ставки по операциям предоставления ликвидности банкам по-прежнему будут составлять 11,25%, а по операциям изъятия ликвидности – 9,25%.

Принятое решение об уровне базовой ставки – последнее в текущем году. В следующий раз этот вопрос будет рассматриваться регулятором только 15 января 2018 года.

Одним из ключевых факторов, влияющих на решение об уровне базовой ставки, является уровень фактической инфляции и инфляционные ожидания экономичес­ких агентов. Так, в октябре отмечалось ускорение инфляционных процессов до 7,7% в годовом выражении с 7,1% по итогам сентября, но годовая инфляция продолжает соответствовать целевому коридору 6–8% на 2017 год.

Нацбанк отмечает, что динамика инфляции обусловлена в большей степени действием краткосрочных факторов – удорожанием энергоносителей (бензин, дизтопливо, уголь) в результате временного сокращения предложения и отдельных видов продовольствия, в основном овощей (сезонный рост цен), о чем свидетельствует незначительное повышение базовой инфляции (на 0,2 пп.). Риски реализации вторичных эффектов от подорожания энергоносителей могут сохраняться в краткосрочном периоде и привести к повышению инфляционных ожиданий. Тем не менее годовая инфляция, по оценкам Национального банка, сохранится в пределах целевого коридора 2017 года.

В инфляционных ожиданиях населения в октябре проявились признаки повышенной волатильности. Так, их количественная оценка на год вперед выросла до 6,9% вслед за повышением цен на рынке энергоносителей и продовольствия. При этом они находятся в пределах целевого коридора по инфляции, который на конец 2018 года определен на более низком уровне – 5–7%.

Ситуация на внешних товарных рынках характеризуется относительной стабильностью. Темпы роста экономики и инфляция в странах – торговых партнерах наряду с внешними продовольственными ценами являются благоприятными с точки зрения влияния на спрос на казахстанский экспорт и инфляцию. В динамике цены на нефть начиная с июня 2017 года отмечается тенденция роста. Однако в среднесрочной перспективе могут возникнуть риски ее волатильности, повышающие неопределенность относительно будущих периодов.

По оценке Национального банка, деловая активность в экономике продолжает демонстрировать восстановление. Краткосрочный экономический индикатор, характеризующий совокупное предложение в стране, вырос на 5,4% за 10 месяцев 2017 года, однако его рост ос­тается неравномерным по отрас­лям экономики.

«Решение о сохранении базовой ставки отражает целесообразность сохранения нейтральности денежно-кредитных условий и поддержания реальной процент­ной ставки на уровне не выше 4%, что соответствует долгосрочным потенциальным темпам экономического роста», – резюмирует Национальный банк.

Как известно, за период с начала 2016 года Национальный банк значительно смягчил свою денежно-кредитную политику, поэтапно снизив ставку с 17% до нынешнего уровня. В последний раз ставка была снижена в августе нынешнего года – с 10,5%.

Популярное

Все
«Субботник» для отвода глаз
Кража невест: традиция или преступление?
Общество в ответе за жизнь каждого ребенка
Ну и верблюд этот воробей!
Экстремальная атлетика
Такому не учат на курсах
За их языком не поспеешь и босиком!
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Стала известна личность погибшего при пожаре на шахте "Казахстанская"
Студентам, магистрантам и докторантам повысят стипендии с сентября в Казахстане
Правдивый портрет времени
Пожар на шахте
У ремонтировавших трассу дорожников угнали технику в Жетысу
Тело еще одного погибшего нашли в шахте "Казахстанская"
Любил всем сердцем
От медеплавильного завода до форпоста
Месяц август яблоками пахнет
Был убит подо Ржевом…
Спортсмен, исследователь, краевед
ОБЪЕКТИВная реальность
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
Премьер обозначил главную проблему Тараза
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
Мастер боевых миниатюр
Известный историк и краевед из Кызылординской области рассказал об истории раритета, принадлежавшего Абаю
Гульзифе Абилевой удалось «уйти» на скандинавских палках от серьезной болезни, и теперь она обучает этому виду спорта других
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня

Читайте также

Опасная жара
Доступное кино
От солдата до студента
Накаты на самокаты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]