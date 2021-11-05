Официально
BCPD совместно с QazTrade Academy провели первый бизнес-практикум "Умный экспорт"
BCPD и QazTrade Academy при поддержке Министерства торговли и интеграции провели первый бизнес-практикум «Умный экспорт», направленный на повышение компетенций отечественных компаний в вопросах ведения экспортной деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МФЦА.  

В рамках практикума состоялся 8-дневный курс онлайн-обучения навыкам ведения экспортной деятельности, которая включает разработку и реализацию стратегий ведения переговоров на рынке В2В, организацию экспорта в КНР, а также охватывает интеграционные процессы ВТО и ЕАЭС, особенности защиты прав владельцев на объекты интеллектуальной собственности и многое другое.

Проект несет особое значение для повышения экспортного потенциала страны и развития человеческого капитала отечественных компаний экспортеров. Тренерами обучающих вебинаров выступили 23 международных и локальных эксперта из Российской Федерации, Украины, Грузии и Республики Казахстан. Всего бизнес-практикум посетили свыше 900 участников из более 400 компаний-экспортеров.

«За годы независимости, мы, как страна, добились немалого, но, наверное, вы все согласитесь, что у нас в стране еще остается огромный потенциал, особенно экспортный. Так как же перевести экспортный потенциал в финансовый капитал для нашей страны? Уже давно все страны не просто развивают сырьевые рынки, а фокусируются на развитии человеческого капитала. Именно развитие человеческого капитала и позволяет этим странам и может позволить нашей стране увеличить нашу экспортную выручку», - отметил в ходе семинара Ернур Рысмагамбетов, Председатель Правления АО «Администрация Международного финансового центра «Астана».

Азамат Аскарулы, генеральный директор АО «QazTrade»:

«Сегодня очень быстро изменяются, как внешние, так и внутренние условия функционирования организаций, что ставит большинство компаний перед необходимостью подготовки персонала к работе в иных условиях. Сегодняшние специалисты должны продемонстрировать не только хорошую профессиональную подготовку, но и полностью соответствовать требованиям современной действительности. Наша образовательная программа создавалась с учетом запросов экспортеров и включает самые актуальные вопросы ведения экспортной деятельности».

Сакен Шаяхметов, Заместитель акима Павлодарской области:

«Необходимо постоянно повышать свои компетенции и навыки, бизнес должен быть восприимчивым ко всем этим изменениям и быть готовым к нынешним условиям ведения внешней торговли. Что касается экспортеров нашего региона, то можно отметить их активность и участие в бизнес – практикуме «Умный экспорт».

Представители QazTrade Academy отметили, что в ближайшее время будет запущена образовательная платформа с видеоуроками, включающая видео и учебные материалы бизнес-практикума «Умный экспорт». С помощью данной платформы, экспортер в удобное время сможет пройти обучение по любой интересующей теме.

Справочная информация:

Международный финансовый центр «Астана» создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ». 2 июля 2020 года в рамках заседания Совета по управлению МФЦА принята Стратегия развития Центра до 2025 года.

В соответствии с ней видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего международного финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу. Миссией МФЦА является содействие устойчивому долгосрочному развитию региона. Как отметил Глава государства К.Токаев, «МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона». Стратегические направления устойчивого развития МФЦА включают развитие экономики замкнутого цикла, финансовых технологий и «цифрового финансового центра». https://aifc.kz/.

BCPD Ltd. специализируется на подготовке к международным профессиональным сертификациям, с применением лучших мировых практик в области непрерывного профессионального развития, в целях расширения кадрового потенциала
и формирования пула профессионалов международного уровня из локальных специалистов
для работы в экосистеме МФЦА и на открытом рынке.

Популярное

Все
Легендарный казахстанский снайпер Ибраим Сулейменов наводил ужас на врагов и готовил талантливых учеников
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
На фронтах – бои, в тылу – работа
Жизнь длиною в век
На 65-м году жизни скончался бывший собкор "Казахстанской правды"
Юрист не имеет права на ошибку
Школа имени фронтовика
Подготовка к референдуму
Великий ученый, мудрый наставник
Навестили и помогли
Нас ждали дома, мы пришли с победой!
Перезагрузка молодежного крыла
До двух миллионов тенге увеличили выплату для ветеранов Великой Отечественной войны в Прииртышье.
Память в музыке и в сердце
Будущим защитникам
За верность печатному слову
Майор Штурм
Подвигу посвящается
Легендарная Роза
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Тростью и табуреткой: зверское избиение пожилой алматинки сыном шокировало Казнет
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 мая
Токаев примет участие в мероприятиях ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Главы правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Какой будет погода в мае для казахстанцев
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Официально
В столице прошел гала-концерт, посвященный Дню защитника О…
Официально
Сенатор встретилась с учеными института языкознания
Официально
Созидательный образ защитника Отечества
Официально
Знают, кем станут в будущем. Более 60 особенных детей прошл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]