BCPD совместно с QazTrade Academy провели первый бизнес-практикум "Умный экспорт"
BCPD и QazTrade Academy при поддержке Министерства торговли и интеграции провели первый бизнес-практикум «Умный экспорт», направленный на повышение компетенций отечественных компаний в вопросах ведения экспортной деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МФЦА.
В рамках практикума состоялся 8-дневный курс онлайн-обучения навыкам ведения экспортной деятельности, которая включает разработку и реализацию стратегий ведения переговоров на рынке В2В, организацию экспорта в КНР, а также охватывает интеграционные процессы ВТО и ЕАЭС, особенности защиты прав владельцев на объекты интеллектуальной собственности и многое другое.
Проект несет особое значение для повышения экспортного потенциала страны и развития человеческого капитала отечественных компаний экспортеров. Тренерами обучающих вебинаров выступили 23 международных и локальных эксперта из Российской Федерации, Украины, Грузии и Республики Казахстан. Всего бизнес-практикум посетили свыше 900 участников из более 400 компаний-экспортеров.
«За годы независимости, мы, как страна, добились немалого, но, наверное, вы все согласитесь, что у нас в стране еще остается огромный потенциал, особенно экспортный. Так как же перевести экспортный потенциал в финансовый капитал для нашей страны? Уже давно все страны не просто развивают сырьевые рынки, а фокусируются на развитии человеческого капитала. Именно развитие человеческого капитала и позволяет этим странам и может позволить нашей стране увеличить нашу экспортную выручку», - отметил в ходе семинара Ернур Рысмагамбетов, Председатель Правления АО «Администрация Международного финансового центра «Астана».
Азамат Аскарулы, генеральный директор АО «QazTrade»:
«Сегодня очень быстро изменяются, как внешние, так и внутренние условия функционирования организаций, что ставит большинство компаний перед необходимостью подготовки персонала к работе в иных условиях. Сегодняшние специалисты должны продемонстрировать не только хорошую профессиональную подготовку, но и полностью соответствовать требованиям современной действительности. Наша образовательная программа создавалась с учетом запросов экспортеров и включает самые актуальные вопросы ведения экспортной деятельности».
Сакен Шаяхметов, Заместитель акима Павлодарской области:
«Необходимо постоянно повышать свои компетенции и навыки, бизнес должен быть восприимчивым ко всем этим изменениям и быть готовым к нынешним условиям ведения внешней торговли. Что касается экспортеров нашего региона, то можно отметить их активность и участие в бизнес – практикуме «Умный экспорт».
Представители QazTrade Academy отметили, что в ближайшее время будет запущена образовательная платформа с видеоуроками, включающая видео и учебные материалы бизнес-практикума «Умный экспорт». С помощью данной платформы, экспортер в удобное время сможет пройти обучение по любой интересующей теме.
Справочная информация:
Международный финансовый центр «Астана» создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева в рамках Плана нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ». 2 июля 2020 года в рамках заседания Совета по управлению МФЦА принята Стратегия развития Центра до 2025 года.
В соответствии с ней видение МФЦА заключается в становлении в качестве ведущего международного финансового центра в регионе, включающем Центральную Азию, Кавказ, страны ЕАЭС, Западный Китай, Монголию и Восточную Европу. Миссией МФЦА является содействие устойчивому долгосрочному развитию региона. Как отметил Глава государства К.Токаев, «МФЦА с его уникальными возможностями может выступить в качестве универсальной платформы, связывающей страны региона». Стратегические направления устойчивого развития МФЦА включают развитие экономики замкнутого цикла, финансовых технологий и «цифрового финансового центра». https://aifc.kz/.
BCPD Ltd. специализируется на подготовке к международным профессиональным сертификациям, с применением лучших мировых практик в области непрерывного профессионального развития, в целях расширения кадрового потенциала и формирования пула профессионалов международного уровня из локальных специалистов для работы в экосистеме МФЦА и на открытом рынке.