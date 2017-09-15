Бдительное «око» столицы
Елена Левкович
О том, что совсем скоро камер видеонаблюдения на городских улицах и перекрестках станет больше, еще в начале августа рассказали представители городского акимата и МПС МВД Астаны. На тот момент в городе уже работало несколько тысяч камер как наружного, так и внутреннего видеонаблюдения, установленных в рамках проекта государственно-частного партнерства «Создание и эксплуатация аппаратно-программного комплекса фото- и видеофиксации и видеоаналитики «Сергек» в городе Астане». Теперь же проект, который до этого работал лишь в тестовом режиме, готов выступить на страже правопорядка в полную силу.