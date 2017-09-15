​Бдительное «око» столицы

О том, что совсем скоро камер видеонаблюдения на городских улицах и перекрестках станет больше, еще в начале августа рассказали представители городского акимата и МПС МВД Астаны. На тот момент в городе уже работало несколько тысяч камер как наружного, так и внутреннего видеонаблюдения, установленных в рамках проекта государственно-частного партнерства «Создание и эксплуа­тация аппаратно-программного комплекса фото- и видеофиксации и видеоаналитики «Сергек» в городе Астане». Теперь же проект, который до этого работал лишь в тестовом режиме, готов выступить на страже правопорядка в полную силу.

Час икс, то есть запуск процеду­ры возбуждения административных дел по фактам нарушения Правил дорожного движения (ПДД), зафиксированных сертифицированным оборудованием фото- и видеофиксации «Сергек», настанет 15 сентября ровно в полночь. Все камеры, а это будет уже 13 тыс. интегрированных в единую систему фото- и видеофиксаторов, будут неустанно следить за соблюдением правопорядка на дорогах и улицах столицы. Правда, пока умная программа сможет «разглядеть» лишь определенные нарушения ПДД, такие как превышение скоростного режима, проезд по выделенной полосе для общественного транс­порта (Bus Lane) и пересечение стоп-линии.

Таким образом, под неусыпным контролем полиции окажутся 400 перекрестков и 300 линейных участков, определенных как потенциально опасные. Причем законодательством не предусмот­рено устанавливать знаки, предупреждающие об оснащенности перекрестка видеофиксаторами, и, как выразился начальник МПС ДВД города Астаны полковник полиции Бакытжан Малыбаев, «лучше изначально не нарушать правил в пользу своей же безопас­ности, чем потом искать крайних».

К тому же вдоль городских дорог предостаточно указателей иного плана типа установленных щитов со знаками ограничения скорости, а на дорожное полотно нанесены соответствующие разметки. Помимо этого, на сайте городского акимата доступна карта оборудованных камерами перекрестков и улиц.

Водителю, все-таки нарушившему ПДД и оказавшемуся в поле зрения одной из дорожных камер, придется оплатить соответствующий штраф. При этом стоит помнить, что, согласно статье 807 КоАП РК, в случае попадания правонарушений в область наблюдения видеокамер, протокол об административном правонарушении не составляется и постановление не выносится.

Вместо этих документов уполномоченным органом будет оформ­лено предписание на основе составляющих правонарушения. На первом этапе радарный комплекс автоматически определяет само нарушение. Затем фото- и видеодоказательство проступка поступают в процессинговый центр для проверки, во время которой определяются данные свидетельства о регистрации технического средства (СРТС) по номеру автотранспорта, а также персональная информация о владельце автосредства. На что стоит обратить внимание: предписание оформляется согласно данным техпаспорта, конкретно на владельца автотранспорта, без учета возможного управления автомашиной другим человеком.

Следующий этап – проведение инспектором УАП проверки при помощи автоматизированной информационно-поисковой системы, которая верифицирует, то есть подтверждает информацию о регистрации транспортного средства. По завершении АИПС-проверки в автоматическом режиме создается карточка нарушения, которая проходит повторную сверку инспектором УАП на предмет зафиксированного нарушения. И только после повторной проверки правонарушение окончательно оформляется в предписание, которое в распечатанном виде уходит владельцу автотранспорта по адресу, указанному в техпаспорте. Пришлет «письмо счастья» АО «Казпочта». Причем «счастье» может оказаться двойным, а то и тройным: уже в процессинговом центре специалисты могут разглядеть на записи приложенный к уху мобильный телефон или непристегнутый ремень безопасности, и тогда придется оплачивать сразу несколько штрафов.

Владелец автотранспорта, получивший предписание, сможет оплатить штраф любым удобным для себя способом. Например, дос­тупна традиционная оплата наличными средствами через расчетно-кассовые отделения банков второго уровня или АО «Казпочта». В этом случае оплата наличными происходит благодаря интеграции банковской платежной системы с АИПС «Контроль» МВД, в результате чего уведомления о погашении штрафа сразу поступают в базу МВД РК. Единственное условие – необходимо правильно указывать код бюджетной классификации (КБК), на который зачисляется штраф, – 204106, иначе штраф не будет погашен. К данной системе уже подключены 17 банков второго уровня. Наличными средствами можно оплатить штраф и через терминалы платежных сервисов Kaspi и QIWI-кошелек.

Альтернативный способ оплаты – безналичным платежом – доступен на сайте www.egov.kz, где необходимо ввести личные идентификационные данные водителя, а именно: номер государственного регистрационного знака и номер технического паспорта. В информационном окне появится штраф и его сумма, один клик на надпись «Оплатить» – и штраф будет исключен из базы МВД. Аналогичным способом происходит оплата штрафа через интернет-сайты банков или АО «Казпочта» – www.post.kz.

А самый удобный и современный способ – оплата штрафа через мобильные приложения egov.kz, HandyPay, MyPay.

При всех вышеперечисленных способах оплаты штрафов за нарушения ПДД нет необходимос­ти предъявлять квитанцию об уплате штрафа в подразделениях административной полиции, так как уведомления об оплаченных штрафах в автоматическом режиме направляются в информационную систему учета административных правонарушений МВД.

Правда, принимая в расчет редкие, но все-таки выявленные случаи, когда уже оплаченный штраф не фиксировался в информационной системе, и водителю вновь приходило предписание, наводят на мысль, что и в случае с «Сергек» возможны подобные накладки. Хотя, как уверил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов, если и будут какие-то недочеты, устраняться они будут крайне оперативно. Остается надеяться, что и АО «Казпочта» не подведет, доставляя штрафные предписания вовремя, чтобы не накручивать дополнительную пеню за несвое­временно (не по вине владельца автомобиля) оплаченный штраф.

Стоит отметить, что система будет мониторить не только цент­ральные улицы города, но и пригород: камеры будут установлены в поселке Ильинка и в районе Лесозавода, например. Такой масштабный охват поможет не только фиксировать правонарушения, но и аккумулировать информацию о жизни столицы в целом. Как пояс­нил руководитель управления по инвестициям и развитию города Астаны Алишер Абдыкадыров, все поступающие в ситуационный центр данные будут учитываться и использоваться для улучшения условий жизни горожан. Например, будет проще оптимизировать работу светофоров, просчитать ритмику движения общественного транспорта и даже проанализировать ситуацию с парковочными местами.