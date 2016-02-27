​«Бдительный» папаша

Тут же по сигналу «Тревога» на поиски ребенка, которому не исполнилось и четырех лет, был поднят весь личный состав Павлодарского гарнизона. Малышку искали в подъездах и на чердаках близлежащих домов, проверяли канализационные люки. И только позже выяснилось, что отец ребенка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, просто не помнит о том, где его дочь.

Сотрудники полиции дозвонились до бабушки и узнали, что девочка находится в детском саду. Выехав на место, стражи порядка убедились: малышка здесь с самого утра. В отношении «бдительного» отца составлен административный протокол по статье 438 часть 1 КоАП РК – заведомо ложный вызов специальных служб, которая предусматривает штраф в размере 30 МРП (63 тыс. 630 тенге).