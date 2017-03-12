Участковый полицейский МПС УВД Кокшетау Серик Нурмуханов задержал злоумышленника, который украл ящик металлических граверов на одном из крупных предприятий города. Им оказался 40-летний житель Кокшетау, ведущий антиобщественный образ жизни.

Осуществляя объезд обслуживаемой территории, участковый инспектор на одной из улиц заметил мужчину, который нес ящик, настороженно оглядываясь по сторонам. Полицейский остановил человека, вызвавшего у него подозрение. Выяснилось, что тот украл металлические болты, намереваясь сдать их в пункт приема металлолома. Полицейский вызвал следственно-оперативную группу, которая отвезла похитителя на предприятие для процедуры опознания.

Начато досудебное расследование.