​Бэби-бум и гражданский долг

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Сергей ВОЛКОВ

Но сейчас не об этом. А о том, что этот мудрый политик, руководивший, кстати, Финляндской Республикой ровно 25 лет, как-то сказал: «Будущее нации зависит не от количества танков, а от количества детских колясок». Классная мысль, согласитесь. Многое и многим объясняющая, как надо заниматься государственным строительством. И еще более приятная, если познакомиться с некоторыми цифрами, непосредственно связанными с нашей Родиной.

Смотрите сами. В 2015 году у нас родилось 397,6 тыс. детей. Рост рож­даемости в Казахстане за десять лет (2005– 2015) составил 42,5%. А только за четыре месяца 2016 года появилось на свет еще более 131 тыс. новых казахстанцев. И это на 4 тыс. больше числа родившихся за аналогичный период прошлого года. То есть налицо натуральный бэби-бум в нашей стране. И сегодня, по официальным данным, уже свыше 30% населения республики составляют ребятишки в возрасте до 17 лет.

При этом государство не только вовсю создает условия для увеличения количества детских колясок, но и старается любыми способами снижать младенческую смертность. Так, на этой неделе коллега Чингиз Ташенов рассказал на страницах «КП» о специальном тренинге столичного врача высшей категории Зауре Оспановой для главных врачей и районных педиатров Акмолинской области, посвященном этой теме. Также одним из важных вопросов этого мероприятия было информирование и обучение молодых родителей необходимым действиям, которые обязательно помогут спасти ребенка в первые мгновения медицинского кризиса.

Другое дело, что некоторых наших граждан, кои уже переступили вышеуказанную возрастную границу, зачастую больше беспокоят мысли о том, что возрастающее и подрас­тающее поколение у нас нередко остается, так сказать, «без руля и без ветрил», ведет себя неправильно, и вообще наплачемся мы еще с ним. Что и говорить, с годами нередко и меня посещают мысли о том, что раньше трава была зеленее. Но тут надо понимать, что понимать (пардон за тавтологию) подростков – это тоже наша гражданская обязанность. А когда понимаешь человека – намного легче и жить с ним рядом.

Что касаемо современных наших переживаний на предмет правильнос­ти детей, то напомню читателям еще одну фразу, которой даже непонятно сколько лет: «Наша молодежь резка, груба, не уважает старших и ленится». И сказал это, не поверите, Сократ...

Кстати, о понимании и гражданской ответственности. На днях в «Казахстанской правде» вышло объемное и очень информативное интервью с заместителем министра внутренних дел РК Юрием Ильиным. В нем он по полочкам разложил весь алгоритм работы служб, борющихся с чрезвычайными ситуациями в стране. И лишь раз в его словах прозвучала не уверенность профессионала, а печаль его. Случилось это, когда речь зашла о том, что наши люди неохотно готовятся к ЧС. Вот проводят соответствующие подразделения учения и тренировки. И только 10% населения выходит, дабы посмотреть на это действо, ознакомиться, так сказать, с тем, как его будут спасать. А ведь законодательство, согласно которому граждане должны принимать активное участие в подобных мероприятиях, пока никто не отменял.

Вот и получается, что когда приходит беда – у многих наших жителей, проманкировавших свой гражданский долг, остается одна забота – «открывать ворота».

Ах, да, есть еще в этом случае еще одно развлечение. Широко обсуждать в СМИ и соцсетях действия чеэсников и посыпать голову государства пеплом риторических вопросов, типа, почему оно В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ оказалось не совсем готово к ударам стихии. Не очень при этом понимая, что государство – это все мы, и готовиться к чрезвычайным ситуациям – наша обязанность, прописанная в соответствующих законодательных актах.

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