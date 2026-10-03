Беби-бум пошел на спад?

В Алматы состоялась меж­дународная научно-прак­тическая конференция, посвященная актуальным направлениям демографических исследований в РК с участием отечественных и зарубежных историков-демографов.

…С 1960 по 1990 год в Казахстане наблюдался устойчивый рост численности населения. В 1992 году насчитывалось более 16,5 млн человек, но в последую­щее десятилетие в демографичес­ком развитии страны появились негативные тенденции. Например, в 1997 году родилось всего 232 тыс. детей, что почти вдвое меньше показателя 1987-го, когда было зафиксировано максимальное число рождений – 417 тыс.

– Соответственно, коэффициент рож­даемости снизился с 25,7 до 14,7 на 1 000 человек, – сообщил научный сотрудник Института истории и этнологии им. Шокана Уалиханова Куаныш Мурзаходжаев, представивший анализ естественного прироста населения Казахстана с начала независимости до 2025 года.

Такого резкого падения рож­даемости, которое наблюдалось в Казахстане в 1990-е, по словам ученого, не было со времен Второй мировой войны. Если в 1990 году естественный прирост населения составлял около 219 тыс. человек, то в 1998-м – лишь 73,4 тыс. Основной причиной его снижения стало стремительное падение рождаемости и эмиграция представителей различных этносов за рубеж.

В последующем максимальный показатель естественного прироста был зафиксирован в 2021 году – он превысил 270 тыс. человек.

– Основной причиной беби-бума стала пандемия COVID-19, когда практически все население находилось в условиях самоизоляции, – считает Куаныш Мурзаходжаев. – Но сейчас в стране наблюдается тенденция к снижению темпов роста. В 2025 году естественный прирост, определяющий соотношение рождаемости и смертности, составил около 200 тысяч человек.

Этому, по мнению ученого, способствовало несколько факторов. Во-первых, в период с 1990 по 2025 год уровень смерт­ности был относительно стабильным. Лишь в 2021 году наблюдался резкий скачок (свыше 181 тыс. умерших). Но одновременно именно в этом году, как он отметил выше, был зафиксирован высокий показатель рождаемости.

Во-вторых, в 1998-м родилось около 222 тыс. детей – минимальный показатель с 1991 года. В-третьих, в 2021 году родилось максимальное количество детей за всю историю независимого Казахстана – 446 тыс. Но это был последний рывок: с того года показатель рождаемости ежегодно сокращается примерно на 30 тыс. детей, а смертность с каждым годом увеличивается примерно на две тысячи человек.

– В результате естественный прирост последние пять лет демонстрирует отрицательное сальдо, – подвел итог Куаныш Мурзаходжаев.

По мнению его коллеги, заведующего отделом исторической демографии Института истории и этнологии им. Шокана Уалиханова Тимура Апендиева, демо­графическая ситуация в Казахстане становится более сложной и неоднородной.

– На демографическое развитие влияют естественный прирост, рождаемость и смертность, внутренняя и внешняя миграция, урбанизация, а также изменения возрастной структуры населения, – говорит он. – При этом демографический рост распределяется по территории страны неравномерно: в южных и западных регионах сохраняются более высокие показатели рож­даемости, тогда как в северных и восточных областях заметнее процессы старения общества и замедление естественного прироста. Сегодня недостаточно оценивать демо­графическое развитие исключительно по динамике численности населения – необходимо учитывать качественные и структурные изменения.

Особое значение приобретают внутренняя миграция и урбанизация. Население продолжает концентрироваться в крупных городах и экономически активных центрах – Астане, Алматы и Шымкенте. Этот процесс способствует более эффективному перераспределению трудовых ресурсов, но одновременно увеличивает нагрузку на рынок жилья, транспорт, образование, здравоохранение и социальную инфраструктуру.

Еще одна важная тенденция – постепенное изменение возрастной структуры. Казахстан пока сохраняет значительную долю молодежи, что создает возможности для использования демографического потенциала и экономического роста. Однако увеличение старших возрастных групп уже сегодня требует подготовки к будущему старению населения, в том числе с точки зрения пенсионной системы, здравоохранения и рынка труда.

В ближайшие 10 лет численность населения Казахстана, вероятнее всего, продолжит расти, однако характер этого роста будет постепенно меняться. На первый план выйдут не только вопросы рождаемости, но и обеспечение рабочими местами, развитие человеческого капитала, территориальное распределение и адаптация социальной инфраструктуры к новым демо­графическим реалиям. Для одних областей приоритетом станет соз­дание условий для удержания людей и привлечения трудовых ресурсов, для других – развитие городской инфраструктуры и обеспечение растущего населения необходимыми услугами. Это означает, что демографичес­кое будущее Казахстана требует комплексного подхода, основанного на современных статистических данных, региональном анализе и междисциплинарных исследованиях.

Участвовавшие в научном форуме в Алматы зарубежные ученые также представили результаты своих исследований, касающихся Казахстана. Обратил на себя внимание доклад американского исследователя Даниила Каботянского (Университет Индианы, Вашингтон), посвященный реакции казахского общества на экспансию Российской и Цинской империй в XVIII – начале XIX века. Ученый Университета Пантеон-Сорбонна (Париж, Франция) Эван Камю выступил с докладом о деятельности Жетысуской железнодорожной кампании в 1880–1917 годах и французском финансовом капитале в Туркестане. Сихан Ялвар (Турция), существенно расширив тематические рамки конференции, представил историко-демо­графический анализ переселения кипчаков, сыгравших ключевую роль в формировании казахского этноса и других тюркских народов Евразии, на запад. Алтынбек Токтарбайулы (Улан-Батор, Монголия) выступил с докладом о демографическом развитии представителей казахской этнической группы в Баян-Олгийском аймаке в 1940–1990 годах.

...В рамках конференции состоя­лась торжественная презентация монографии «Современные тенденции демографичес­кого развития Республики Казахстан (1991–2021 гг.)», охватывающей период демографической истории Казахстана в годы независимости и в начале XXI века. В книге рассматриваются многогранные процессы развития страны, включая миграцию в условиях экономического кризиса, снижение естественного прироста, возвращение этничес­ких казахов на историческую родину и вопросы их социальной адаптации, урбанизацию, а также демографическое положение сельского населения.