Беби-бум привел к дефициту школьных мест в Казахстане
Увеличение рождаемости в Казахстане привело к дефициту мест в школах – поток первоклассников в 2016 году вырос на 10%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на анализ, проведенный finprom.kz.
В 2015 году нехватка составляла 39,9 тысячи мест, сократившись на 60% к показателю 2010 года, а в 2016 год количество недостающих мест возросло до 55,2 тысячи. В результате число первоклассников увеличилось на 370 тыс., или +10% к 2015 году.
С другой стороны, на рост дефицита также влияет ежегодное сокращение количества общеобразовательных школ в РК. Ежегодно число школ в стране сокращается на 1%, и на конец 2016 года составило 7,37 тысячи единиц. Данный показатель также отражает уменьшение числа аварийных школ, который сократился с 93 до 37 единиц, составив тем самым 0,5% от общего количества школ страны, отмечают аналитики.
При этом число компетентных педагогов в школах увеличивается. Количество учителей с высшей и первой категорией выросло с 49,8% в 2015 году до 50,7% в 2016 году. Наивысший показатель в Павлодарской области (58%), в Астане (57%) и в Алматы (56%). Тем временем наименьший показатель отмечен в Мангистауской (44%), ЮКО (45%) и Актюбинской (45%) областях.
На строительство школ взамен аварийных, ликвидацию трехместных школ и на увеличение мест в дошкольных и школьных учреждениях за 2015-2016 учебный год было выделено 107,1 млрд тенге, что почти в 2,5 раза больше средств предыдущего года (2015 год – 44,1 млрд тенге, 2016 год – 63 млрд тенге). Согласно госпрограмме развития образования и науки (ГПРОН), к концу текущего года школы в аварийном состоянии будут полностью ликвидированы.
В 2016 году было начато массовое внедрение цифрового контроля образования. Так на сегодня 98% школ по всей стране имеют доступ к Интернету. А также в 4 тысячах школ внедрен электронный дневник "Күнделік". В результате ввода в 2016 году повторной сдачи ЕНТ дополнительно 17 тыс. детей получили доступ к высшему образованию.