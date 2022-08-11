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Беда от шведских роботов
Флора Левина

В Бородулихинском районе области Абай решили отказаться от роботов.

По словам главы крестьянского хозяйства Ерлана Зайтенова, в 2014 году по программе инвестиционных проектов здесь была запущена шведская автоматизированная система добровольного доения. Тогда 237 коров давали ежедневно более трех тонн молока. А потом начались проблемы…

– Оборудование иностранное, вода же у нас соленая и жесткая, поэтому трубки стали забиваться. Ведь так не бывает, чтобы техника не ломалась. Стали вызывать специалистов. Заказывать запчас­ти, а их нужно ждать месяц! Небольшой датчик стоит больших денег. Мы были вынуждены выбраковывать коров. А что значит не подоить животное два-три дня? Оно уходит в запуск и не будет давать молоко. Вот из 237 коров сейчас осталось 60 дойных, и они доятся двумя шведскими роботами, а двух мы отключили и от них берем запчасти, – признался глава хозяйства.

Ерлан Зайтенов сообщил, что намерен вместо высокотехнологичного роботизированного комплекса установить простое германское оборудование. Данная техника уже используется на ферме 10 лет, и никаких проблем с ней нет.

Несмотря на возникшие техни­ческие сложности, по его словам, хозяйство растет и развивается. Молоко здесь полностью перерабатывают на месте. В крестьянском хозяйстве производят сыр, масло и сметану трех видов жирности.

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