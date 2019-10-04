Беда программистов или проблема урбанизации – эксперт рассказал об офисной болезни ХХІ века

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Заведующий отделением травматологии и микрохирургии кисти № 3 Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Максут Ибраев в интервью рассказал о специфике туннельного синдрома, при котором происходит воспаление запястного канала руки, передает корреспондент Kazpravda.kz
Одну из разновидностей туннельного синдрома – синдром запястного канала, он же карпальный, нарекли профессиональным заболеванием программистов. Это когда вред здоровью может нанести долгая работа с компьютерной мышкой, клавиатурой или сотовым телефоном (начинаются боли в кисти из-за защемления нерва в запястном канале – прим. автора). Однако, по мнению Ибраева, в проведенных исследованиях по данному вопросу есть двойственность и расхождения.
"В отношении компьютера я нашел противоречивые европейские исследования. В одном говорится, что нет доказательств влияния мышки, а в других показан процентный рост получения синдрома офисными работниками. По моему мнению, это напрямую не связано (работа за компьютером и получение туннельного синдрома – прим. автора)", – сказал он.
Ибраев подчеркнул, что синдром запястного канала – это болезнь, которая в какой-то степени обусловлена урбанизацией, но не полностью зависит от нее.
"Это проблема всего мира. Офисная работа, работа с мышкой и гаджетами увеличивают процент людей, которые страдают от этого заболевания. Но они (больные – прим. автора) были и в "некомпьютерную эру", поэтому данная болезнь обусловлена индивидуальным анатомическим строением самого канала у человека. Все эти вещи были описаны более столетия назад. Поэтому нельзя говорить, что это проблема связана только с урбанизацией", – объяснил он.
Вместе с тем, эксперт отметил, что сегодня проблема туннельного синдрома усугубляется наличием провоцирующих моментов в повседневной жизни.
"Этих моментов достаточно много и если это запущенная стадия, то необходима операция. Другого варианта просто нет. Все будет малоэффективно. Конечно, на ранних стадиях можно попробовать другие способы лечения – физиолечение и медикаменты. Но если это не поддается лечению, то оперируют, причем с хорошим результатом. У некоторых на второй день после операции все симптомы проходят", – заверил Ибраев.
В то же время он отметил, что тенденция по распространению этого заболевания в развитых странах примерно одинаковая.
"Согласно литературным источникам, от 3 до 10 процентов людей могут страдать карпальным синдромом. Это по всему миру. Вообще компрессионный синдром связан не только с руками, но и с ногами, шеей, туловищем. Разновидностей очень много, просто синдром запястного канала у всех на слуху", – сказал он.
Заведующий отделением травматологии отметил, что казахстанская статистика по заболеваемости не противоречит показателям остальных стран.
"Средний возраст людей, страдающих от таких заболеваний, – 40-50 лет, но подвержены им абсолютно все, начиная от молодых людей и заканчивая пожилыми. В среднем в неделю у нас бывают от двух до пяти человек, но оперируем мы практически постоянно. Выходит, что в нашем отделении мы оперируем до 75 человек в год", – сообщил Ибраев.
В заключение эксперт поделился профилактическими советами о том, как избежать запястного синдрома.
"Надо периодически делать перерыв, менять позицию кисти, когда работаете с мышкой или клавиатурой, делать зарядку, разминать. Обычные банальные перерывы очень помогают", – резюмировал Ибраев.Справочно:
синдром запястного канала (карпальный туннельный синдром) неврологическое заболевание, проявляющееся длительной болью и онемением пальцев кисти. Относится к туннельной невропатии. Причиной заболевания является сдавление срединного нерва между костями, поперечной кистевой связкой и сухожилиями мышц запястья.
Синдром запястного канала наиболее часто встречается у женщин старшего возраста. Это заболевание считается профессиональным у работников, выполняющих монотонные сгибательно-разгибательные движения кисти (например, при сборке машин). Также этим заболеванием страдают сурдопереводчики, мотогонщики, велосипедисты, пианисты, боулеры, киберспортсмены, барабанщики и, нередко, художники со стажем.
Симптомы синдрома встречаются у пользователей компьютеров, например игроков в компьютерные игры (активное и долговременное использование клавиатуры и мыши в неправильной позе).
Отметим, в Нур-Султане проходит III съезд травматологов-ортопедов РК и VII Евразийский конгресс травматологов-ортопедов. В мероприятии принимают участие более 300 спикеров и делегатов из ближнего и дальнего зарубежья. В рамках съезда запланированы пленарные и секционные заседания по вопросам внедрения и применения инновационных технологий в травматологии и ортопедии, эндопротезирования и артроскопии крупных суставов, клеточных технологий, лучевой диагностики в остеологии, медицинской реабилитации в современных условиях.