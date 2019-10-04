Беда программистов или проблема урбанизации – эксперт рассказал об офисной болезни ХХІ века

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Заведующий отделением травматологии и микрохирургии кисти № 3 Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Максут Ибраев в интервью рассказал о специфике туннельного синдрома, при котором происходит воспаление запястного канала руки, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

Одну из разновидностей туннельного синдрома – синдром запястного канала, он же карпальный, нарекли профессиональным заболеванием программистов. Это когда вред здоровью может нанести долгая работа с компьютерной мышкой, клавиатурой или сотовым телефоном (начинаются боли в кисти из-за защемления нерва в запястном канале – прим. автора). Однако, по мнению Ибраева, в проведенных исследованиях по данному вопросу есть двойственность и расхождения.

"В отношении компьютера я нашел противоречивые европейские исследования. В одном говорится, что нет доказательств влияния мышки, а в других показан процентный рост получения синдрома офисными работниками. По моему мнению, это напрямую не связано (работа за компьютером и получение туннельного синдрома – прим. автора)", – сказал он.

Ибраев подчеркнул, что синдром запястного канала – это болезнь, которая в какой-то степени обусловлена урбанизацией, но не полностью зависит от нее. 

"Это проблема всего мира. Офисная работа, работа с мышкой и гаджетами увеличивают процент людей, которые страдают от этого заболевания. Но они (больные – прим. автора) были и в "некомпьютерную эру", поэтому данная болезнь обусловлена индивидуальным анатомическим строением самого канала у человека. Все эти вещи были описаны более столетия назад. Поэтому нельзя говорить, что это проблема связана только с урбанизацией", – объяснил он.

Вместе с тем, эксперт отметил, что сегодня проблема туннельного синдрома усугубляется наличием провоцирующих моментов в повседневной жизни.

"Этих моментов достаточно много и если это запущенная стадия, то необходима операция. Другого варианта просто нет. Все будет малоэффективно. Конечно, на ранних стадиях можно попробовать другие способы лечения – физиолечение и медикаменты. Но если это не поддается лечению, то оперируют, причем с хорошим результатом. У некоторых на второй день после операции все симптомы проходят", – заверил Ибраев.

В то же время он отметил, что тенденция по распространению этого заболевания в развитых странах примерно одинаковая.

"Согласно литературным источникам, от 3 до 10 процентов людей могут страдать карпальным синдромом. Это по всему миру. Вообще компрессионный синдром связан не только с руками, но и с ногами, шеей, туловищем. Разновидностей очень много, просто синдром запястного канала у всех на слуху", – сказал он.

Заведующий отделением травматологии отметил, что казахстанская статистика по заболеваемости не противоречит показателям остальных стран.

"Средний возраст людей, страдающих от таких заболеваний, – 40-50 лет, но подвержены им абсолютно все, начиная от молодых людей и заканчивая пожилыми. В среднем в неделю у нас бывают от двух до пяти человек, но оперируем мы практически постоянно. Выходит, что в нашем отделении мы оперируем до 75 человек в год", – сообщил Ибраев.

В заключение эксперт поделился профилактическими советами о том, как избежать запястного синдрома.

"Надо периодически делать перерыв, менять позицию кисти, когда работаете с мышкой или клавиатурой, делать зарядку, разминать. Обычные банальные перерывы очень помогают", – резюмировал Ибраев.

Справочно: синдром запястного канала (карпальный туннельный синдром) неврологическое заболевание, проявляющееся длительной болью и онемением пальцев кисти. Относится к туннельной невропатии. Причиной заболевания является сдавление срединного нерва между костями, поперечной кистевой связкой и сухожилиями мышц запястья.

Синдром запястного канала наиболее часто встречается у женщин старшего возраста. Это заболевание считается профессиональным у работников, выполняющих монотонные сгибательно-разгибательные движения кисти (например, при сборке машин). Также этим заболеванием страдают сурдопереводчики, мотогонщики, велосипедисты, пианисты, боулеры, киберспортсмены, барабанщики и, нередко, художники со стажем.

Симптомы синдрома встречаются у пользователей компьютеров, например игроков в компьютерные игры (активное и долговременное использование клавиатуры и мыши в неправильной позе).

Отметим, в Нур-Султане проходит III съезд травматологов-ортопедов РК и VII Евразийский конгресс травматологов-ортопедов. В мероприятии принимают участие более 300 спикеров и делегатов из ближнего и дальнего зарубежья. В рамках съезда запланированы пленарные и секционные заседания по вопросам внедрения и применения инновационных технологий в травматологии и ортопедии, эндопротезирования и артроскопии крупных суставов, клеточных технологий, лучевой диагностики в остеологии, медицинской реабилитации в современных условиях.

Популярное

Все
Дневник Азиады
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Годами в бегах
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательн…
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тыся…
Участковый на селе – опора
Ответственное и осознанное участие

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]