Бедность будет углубляться, безработица увеличиваться – Назарбаев о влиянии торговой войны США и Китая

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Экономические противоречия между США и Китаем обострились. Торговая война этих стран может увеличить бедность, безработицу, сепаратизм и терроризм. Об этом сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая в рамках специальной сессии четвертого ежегодного заседания "Астана Клуба", передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Экономические противоречия обострились до фазы, которые многие открыто называют уже торговыми войнами. Одна из них разворачивается между США и Китаем, на которые приходится треть мировой экономики, 20 процентов глобального экспорта, более трети притока мировых инвестиций. Это приведет к снижению роста мировой экономики в целом и, как следствие, ухудшению положения, особенно в развивающихся странах. Бедность будет углубляться, безработица увеличиваться, а это все хорошая почва для терроризма, миграции и сепаратизма", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Он провел параллель с Афганистаном, отметив, что наркопреступления, терроризм и экстремизм – результат войны, которая там ведется с 1979 года.
Кроме того, Глава государства выделил проблемы геоэкономики Евразии, которыми являются экономические санкции, вводимые в одностороннем порядке отдельными государствами и применяемые в качестве ответа контрсанкции.
"Обострение геополитического соперничества между Россией, США и КНР происходит не только в глобальном контексте, но и в периметре большой Евразии. Сложные моменты в данном стратегическом треугольнике присутствовали всегда, если вспомнить историю, однако уровень их управляемости в последние годы резко снижается. Отныне масштабные кризисы возможны как никогда. В разы увеличивается вероятность инцидентов, способных перерасти в полномасштабные конфликты. Недопонимание и просчеты в кризисных ситуациях могут привести к военной конфронтации", – отметил Президент РК.