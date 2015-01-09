Свежий выпуск Бедность. Нет, порок Олег ТАРАСОВ

Если обратиться к словарю, то в определении понятия «бедность» можно найти следующие определения – состояние нужды, нехватки жизненных средств, не поз­воляющих удовлетворить насущные потребности индивида или семьи. Сегодня за чертой беднос­ти в мире живет почти 1,5 млрд., а еще 800 млн. могут к ним скоро присоединиться.

Отчего же сейчас, в XXI веке – эпохе высоких технологий и огромных возможностей, человечест­во не может изжить это явление? Бедность является следствием разнообразных и взаимосвязанных причин, которые объединяют в следующие группы: экономические (безработица, низкая заработная плата, низкая производительность труда, неконкурентоспособность отрасли), социально-медицинские (инвалидность, старость, высокий уровень заболеваемости), демографические (неполные семьи, большое количество иждивенцев в семье), социально-экономические (низкий уровень социальных гарантий), образовательно-квалификационные (низкий уровень образования, недос­таточная профессио­нальная подготовка), политические (военные конфликты, вынуж­денная миграция), регионально-географические (неравномерное развитие регионов).

В некоторых случаях большое количество бедных – это исторически сложившаяся ситуация, например, в Индии, где живет треть мирового нищего населения. Одна из ведущих мировых держав, обладательница ядерного оружия и космических технологий, до сих пор не в сос­тоянии вывести миллионы своих граждан из крайней бедности.

В государствах Восточной и Юго-Восточной Азии справились с задачей сокращения крайней беднос­ти на 50%, тогда как Африка южнее Сахары и Южная Азия все еще отстают. Там 48% и 30% людей, соответственно, живут на сумму менее $1,25 в день, в то время как в 1990 году этот показатель составлял 56% и 51%.

Бедность и нищета страшны как сами по себе для, собственно, бедняков и нищих, так и для окружающего их общества. Еще Арис­тотель говорил, что бедность – источник возмущений и преступлений. В поисках средств бедствую­щие граждане чаще других склонны идти на правонарушения, легко переходя рамки закона, оправдываясь своим положением. Пожалуй, наиболее ярко это было продемонстрировано, когда в одном из беднейших государств Африки – Сомали – возродился пиратский бизнес. И страны Запада, можно сказать, махнувшие рукой на проблемную точку на карте, были все-таки вынуж­дены решать возникшую трудность, тратя деньги вначале на выкупы, а затем на патрульные и освободительные операции в Индийском океане.

Бедность является фактором социальной напряженности. Борясь с несправедливым (по их мнению) распределением доходов, бедные склонны к насильственным методам политической борьбы. История показывает, что во время революций и иных политических пот­рясений именно бедные были «горючим» материалом социальных переворотов и стремились «грабить награбленное».

Но даже если такие граж­дане не совершают актов насилия в отношении других людей, общество, в котором они живут, все равно несет потери. Бедный человек не может полноценно участвовать в жизни общества, его творческий потенциал не раскрывается и пропадает бесплодно. Особенно трагична «наследуемая» бедность, когда дети бедняков при одинаковых способнос­тях имеют гораздо меньше шансов самореализоваться, чем их сверстники, родившиеся в семьях с нормальным достатком.

Живущие в странах «третьего мира» бедняки страдают от антисанитарии, в их среде распространены эпидемические заболевания, от которых начинают страдать и богатые страны (например, лихорадка Эбола).

Бедность и нищета очень часто разрушают личность, а довершают это алкоголь и наркотики. На Западе сегодня среди отчаяв­шихся найти выход из трудной жизненной ситуа­ции очень высок процент самоубийств.

Возвращаясь к вопросу о проблемах борьбы с беднос­тью, мы можем говорить о двух противоположных подходах.

Первый (и более распрост­раненный) – зак­лючается в признании необходимости обеспечения бедных помощью и пособиями. Выдача денежных пособий – самый простой способ оказания помощи бедным, хотя сама по себе она не решает проблемы. Другие способы, практикуемые государствами разных стран, – это программы повышения образования или переквалификации. Но и они зачастую не меняют ситуацию, так как даже приобретя новую профессию, человек час­то не может найти рабочее место или не в силах заставить себя эффективно трудиться.

Необходимо отметить, что в данном случае государство исходит из необходимости перераспределять доходы от богатых к бедным посредством прогрессивного налогообложения и социальных программ, что, конечно же, может нравиться далеко не всем.

А второй способ базирует­ся на идее невмешательства государства в экономику. По мнению сторонников этой теории, поведение государства должно стимулировать бедных занять более активную позицию в жизни, а не паразитировать на шее более обеспеченных слоев населения. Кроме того, если богатые будут инвестировать свои средства в экономику, они создадут необходимое количество рабочих мест, что может решить проб­лему бедности без участия государства. Этот подход пыталось реализовать, например, в Великобритании 1970–1980-х правительство Маргарет Тэтчер.

Необходимо отметить, что хотя в любой стране правительство устанавливает специальные критерии определения бедных, в реаль­ности права на помощь и пособия имеют отнюдь не все те, кто отвечает данным критериям. Эта позиция государства объясняется нехваткой ресурсов для обеспечения всех нуждающихся. Так вот, для ограничения масштабов социальной помощи обычно применяются два ужесточающих критерия. Первый – ограничивает число людей путем выделения отдельных категорий бедняков, имеющих право на помощь. Например, многие виды помощи может получать безработный, но не человек, имею­щий работу, хоть и низкооплачиваемую. Второй же критерий основан на использовании только доходной характеристики бедности.

Так или иначе, но бедность для любой, даже самой сильной страны является серьезным фактором рис­ка, который влияет не только на состояние общества на социальные показатели, но и на его политическое сос­тояние и экономическую привлекательность.