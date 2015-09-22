Бедность – путь к социальному банкротству Статьи 707 Владимир ОСИПОВ

Фото: АФП

Неестественный отбор



Бедность сопутствовала развитию человечества на протяжении всей истории Homo erectus. Есть она и сегодня. Удивительно, впрочем, другое, что панацеей от этого явления не могут служить ни научно-технический прогресс, ни демократические завоевания.



Возьмем социал-дарвинистов. Бедность, по их мнению, – это чуть ли не двигатель общества, важный фактор борьбы за сущест­вование, который подстегивает социум и отдельно взятых индивидов. Это, если хотите, естественный отбор, который позволяет путем селекции отбирать достойных. Нужно ли удивляться, что подобная теория пришлась по вкусу либералам от экономики. Ведь это так удобно – объявить проблему и не проблемой вовсе, а закономерным состоянием общества.



Однако в последние годы мир стал проз­ревать. В том числе и старушка Европа. Если раньше бедность все больше ассоциировалась с так называемым третьим миром, то сегодня с ней столкнулись государства – члены ОЭСР (В организацию входят страны, производящие сегодня 60% мирового ВВП). Согласно проведенным исследованиям, 10% самых богатых их жителей зарабатывают почти в 10 раз больше, чем 10% самых бедных.



Разрыв не самый большой, но даже при этом ОЭСР начинает бить тревогу, предупреждая, что подобное неравенство может послужить препятствием для экономического роста. Об этом говорится в докладе организации, который недавно был представлен широкой общественности. Не правда ли, весьма симптоматично? Либеральные экономики и вдруг признали проблему. А как же естественный отбор в суровых условиях современного социума?



Основная теория, объясняющая, почему ОЭСР считает неравенство тормозом экономического роста, заключается в том, что бедные слои меньше вкладывают в собственное образование и саморазвитие. Как следствие, главный рецепт борьбы с этим явлением состоит в государственных инвестициях в профессиональное образование, а также создание более качественных рабочих мест. Впрочем, и это проблемы не решает. Один из наиболее известных комментаторов на тему неравенства – профессор Джо Стиглиц из Колумбийской бизнес-школы – рассказал Би-би-си, что, по его мнению, проблема гораздо глубже.



"Как мы можем видеть на протяжении последних 15 лет, даже у обладателей дипломов о высшем образовании доходы стоят на месте. Реальная проблема состоит в том, что правила игры составлены на благо монополистов, руководителей корпораций", – говорит эксперт.



В связи с этим вспоминается забавный афоризм, встреченный на просторах Всемирной сети.



"…Писали, что кризисов больше не будет. Я лично думаю, это мировое правительство устроило. Оно деньги печатает, а в кризис цены падают. Вот оно подождет, пока цены упадут, напечатает себе много денег и всех нас купит", – цитируют в Интернете известного писателя Виктора Пелевина.



Не знаю, сколько истины в этих словах, но труд простых работников стал дешевле – это факт.



– Сегодня директор крупной компании может получать, грубо говоря, в 300 раз больше рядового работника, а когда-то эта разница была 20–30-кратной. Никакой рост производительности труда не оправдывает подобного изменения в соотношении доходов", – убежден профессор Джо Стиглиц.



Подобную политику ну никак не назовешь стимулирующей. Единственное, к чему она может привести, – к падению покупательской способности населения, падению производства, сокращениям персонала, социальному банкротству общества.



К слову, в той же Европе сегодня насчитывается более 23 млн человек, не имеющих стабильного заработка. По данным Евростата, уровень безработицы в ЕС сохранился на уровне 9,6%. Но это, скажем так, средняя температура по больнице. Есть страны, где ситуация сложилась по-настоящему сложная. Например, в Греции и Испании уровень безработицы составляет, соответственно, 25,6% и 22,5%.



В целом мир столкнулся с проблемой, которая уже сегодня заставляет крепко задуматься о будущем. Ведь основной контингент безработных – это молодые люди. Особенно остро проблема стоит в развивающихся странах, где по данным ООН до 60% молодых людей не работают и не учатся, перебиваясь случайными заработками. Около 515 млн подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет живут менее, чем на два доллара в день.



Наиболее высокие показатели демонстрируют Ближний Восток и Северная Африка – 28% и 24% соответственно. Так что миграционный вал, с которым столкнулась сегодня Европа, вполне закономерное явление. Молодежь давно проторила дорогу на Запад. Другой вопрос, что сегодня этот процесс неуправляем. Регион превратился в бурлящий котел из революций, войн и разгула террористов, породив сотни тысяч беженцев.



Люди "бонсай"



Сегодня складывается ощущение, что мир катится в тартарары. Сначала кризис еврозоны, подкосивший благосостояние европейцев. Теперь вот беженцы. В условиях глобализации трещит по всем швам концепция "золотого миллиарда".



Раздел планеты на зоны благосостояния и нищеты не оправдал себя и выливается в глобальную катастрофу. Социальная напряженность, порождаемая отсталостью, нищетой и бедностью, множит конфликты, увеличивает опасность международного терроризма, провоцирует рост транснациональной преступности и нелегальной миграции. Перед новыми и старыми угрозами в эпоху глобализации становятся уязвимыми все государства, независимо от их размеров, богатства или местоположения.



Все это говорит о том, что в современных условиях бедность – это уже не стимул к развитию, а вызов, который требует согласованного и взвешенного решения. Ведь перспективы выглядят просто пугающе.



В ближайшие 20 лет население земного шара увеличится почти на 1,5 млрд человек. Причем более 97% этого роста придется как раз на развивающиеся страны. В частности, на 320 млн человек увеличится население в Африке, южнее Сахары, где бедность передается из поколения в поколение. И многие из них в поисках лучшей жизни отправятся в Новый и Старый свет.



Безусловно, бедность – это замкнутый круг, если хотите, болезнь, вылечить которую самостоятельно не представляется возможным. Причем слово болезнь – не метафора. Ученые установили, что нищета отбирает в среднем 8,2 года здоровой жизни у человека, опережая по вредному воздействию даже курение.



Ученые из университета Висконсин-Мэдисон утверждают, что безденежье отражается на умственных способностях людей. Специалисты обследовали детей из очень малообеспеченных семей и семей с высоким уровнем достатка. Оказалось, что объем их мозга значительно отличается – разница составляет около 7–10% не в пользу бедных, конечно. Да и трудно ожидать другого, ведь для полноценного роста ребенка необходимо здоровое питание.



Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус Алан Жоли по этому поводу заметил: "Бедняки представляются мне подобными деревьям бонсай. Если посадить самое лучшее семя самого высокого дерева в цветочный горшок, вы получите копию большего дерева, но высотой оно будет лишь в несколько дюймов. Семя, которое вы посеяли, совершенно нормальное, но у него слишком мало почвы для роста. Бедняки – это люди бонсай".



Цели тысячелетия



Таким образом, пропасть между богатыми и бедными странами и народами нельзя преодолеть, полагаясь на естественный ход событий. Это невозможно сделать без скоординированных усилий на всех уровнях – от локального до мирового. Чтобы от глобализации выиграли все, нам на этой магистрали необходимы адекватные правила дорожного движения. Законы, когда «сильнейший забирает все», необходимо заменить и дать беднякам место под солнцем.



Что же мы видим на деле? Проблема бедности как была, так и остается.



– Если мы до 2030 года будем придерживаться принципа «бизнес превыше всего», все так же 650 миллионов людей будет страдать от голода, – заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жозе Грациано да Сильва.



Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус Алан Жоли фактически обвиняет мировое сообщество в нежелании бороться с этим явлением: "Если бы мы были твердо убеждены, что бедность неприемлема и что ей не место в цивилизованном обществе, мы бы уже сформировали соответствующую политику и необходимые институты. Мы хотели попасть на Луну и мы туда попали. Мы достигаем того, чего хотим достичь".



В этом контексте ООН предпринимает ряд усилий для исправления ситуации. В частности, предлагает осуществлять денежные переводы для "немедленной ликвидации бедности" в размере 1,25 доллара в день (черта бедности по подсчетам Мирового банка). По оценкам организации, для этого понадобится 116 млрд долларов в год, из которых 75 млрд долларов попадут в сельские территории.



Помимо денежных переводов необходимы инвестиции в пользу бедных в размере 151 млрд долларов в год в таких сферах, как орошение земли, инфраструктура и источники кредитования. Общая сумма, которую называет ООН, составляет 267 млрд долларов в год.



– Это примерно 0,3% мирового ВВП. Лично я полагаю, что это относительно малая цена, которую следует заплатить, – считает Грациано да Сильва.



Отрадно, что вопрос борьбы с бедностью и неравенством стал одним из основных на открывшейся юбилейной Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Новый проект итоговой повестки глобального развития, который будет представлен главам государств в ходе предстоящего саммита, определяет 17 целей устойчивого развития и ставит 169 задач. В частности, вторая цель касается голода, недоедания и продовольственной небезопасности.



Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил "беспрецедентную международную работу и переговоры, в которой принимали участие все государства – члены Организации". По его словам, за итоговый документ "можно испытывать гордость". Он рассчитывает, что данная повестка будет принята мировыми лидерами уже в конце сентября.



Работа над документом и его согласованием всеми 193 членами ООН продолжалась два года. Новое соглашение придет на смену "Целям развития тысячелетия", принятым в 2000 году.



Подготовлено по материалам зарубежных СМИ