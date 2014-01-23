Бедные по-прежнему голодают…

«Нельзя допустить, чтобы тысячи человек по-прежнему ежедневно умирали от голода, несмотря на наличие значительного количества продовольствия, которое часто расходуется неправильно. Точно также нас не может оставлять равнодушным растущее число беженцев, которые не только не могут найти гостеприимство в других странах, но часто трагически погибают», – отметил Франциск.

Он подчеркнул: «Богатства должны служить человечеству, а не правительствам». Понтифик убежден, что возможно выработать «новый политический и экономический менталитет, способный управлять всей экономической и финансовой деятельностью в рамках этического подхода, который бы ставил в центр интересы человека».

…А богачей становится все больше

Состояние 85 богатейших человек – около 1,7 трлн. долларов – сравнялось с состоянием беднейшей половины населения планеты (около 3,6 млрд. человек). Об этом сообщается в исследовании благотворительной организации Oxfam. Почти половиной мирового состояния (46%) владеет один процент населения, которому в общей сложности принадлежит 110 трлн. долларов. Это в 65 раз больше, чем состояние беднейшей половины населения.

Процесс сосредоточения мирового богатства в руках все меньшего количества людей продолжается, отмечает Oxfam. В прошлом году миллиардерами стали 210 человек. В итоге их число увеличилось до 1 426 человек, а общее состояние составило 5,4 трлн. долларов.

«Разлюбили» туристы Египет

Число туристов по всему миру в 2013 году выросло на 5% и превысило миллиард человек. Об этом говорится в материалах ООН, признающих прошедший год рекорд­ным для мировой туристической отрасли. По данным организации, больше всего в прошедшем году вырос туристический рынок в Юго-Восточной Азии: на 10%.

Число туристов, посетивших Центральную и Восточную Европу, увеличилось на 7%, южноевропейские и средиземноморские государства, а также Африку – на 6%.

А вот конкретно в Египте – картина иная. Доходы страны от туристической отрасли сократились в 2013-м на 41%. Вместо 10 млрд. долларов, полученных в 2012-м, государст­ву удалось заработать лишь 5,9 млрд., сообщает Reuters.

Главной причиной сокращения доходов от туризма египетские власти называют отпугивающие иностранцев от пляжей и пирамид беспорядки, связанные с выступлениями исламистов и сторонников свергнутого военными президента Мухаммеда Мурси.

Как защитить инвестиции

Еврокомиссия приняла решение частично отложить обсуждение условий по созданию трансатлантической зоны свободной торговли между Евросоюзом и США. Комиссар ЕС по делам торговли Карел де Гюхт объявил, что вначале необходимо в течение трех месяцев провести опрос общественного мнения по спорным статьям об охране инвестиций иностранных предпринимателей.

Речь, в частности, идет о том, чтобы защитить инвесторов из-за рубежа от национализации их собственности в той или иной стране, а также от запрета на ввоз или реализацию их продукции без соразмерного возмещения убытков.

Переговоры о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли между ЕС и США ведутся в течение шести месяцев. Отмена таможенных пошлин и других затрудняющих торговлю барьеров будет способствовать экономическому росту и позволит создать 800 млн. рабочих мест. Против этих намерений выступают европейские природоохранные и неправительственные организации. Они опасаются, что в Европу из Америки начнут поступать гормонально измененное мясо или генетически модифицированные продукты питания.

Орбиту очистят от мусора

Японские специалисты начнут испытывать трал для очистки орбиты Земли от космического мусора.

Первое испытание запланировано на февраль 2014 года. Если все пройдет успешно, то запуск «боевого» варианта может быть осуществлен в 2015–2017 годах. В чем суть технологии? Специальный спутник выведет на орбиту и развернет электродинамический трал, который представляет собой сетку длиной 300 м и шириной 30 см. Он будет двигаться по орбите, генерируя магнитное поле и накапливая мусор, а заодно и электрический заряд. Через несколько недель «невод с уловом» под воздействием магнитного поля Земли войдет в плотные слои атмосферы, где и сгорит.

На сегодня вокруг Земли вращается около 300 тыс. объектов. НАСА отслеживает 22 тыс. наиболее опасных из них – диаметром от 10 см и массой от одного кило­грамма и выше. Объекты диаметром от одного до 10 см тоже считаются «крупными» и потенциально опасными, но современные технологии не позволяют вести за ними наблюдение. Обломка массой в один килограмм, движущегося со скоростью 10 км/ч, достаточно, чтобы разрушить космический аппарат.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ,

фото АФП