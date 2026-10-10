Бег на карбоне

Колонка обозревателя
Аскар Бейсенбаев

Драму нашей легкоатлетки Ясмины Токсанбаевой на Азиаде в Японии мы забудем нескоро. Опередить ближайшую преследовательницу почти на четыре минуты на изнурительном марафоне спортивной ходьбы длиной в 42 км и 195 м, первой пересечь финиш и остаться без золота...

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Медаль отобрали не соперницы на трассе: после проверки выяснилось, что модель ее кроссовок отсутствует в утвержденном списке Всемирной легкоатлетической ассоциации. Поч­ти четыре минуты преимущества перечерк­нула запись в техническом реест­ре. Парадокс? Еще какой. Но именно так сегодня выглядит большой спорт.

Эпоха, когда победу надеялись вырвать лишь только потом, упрямством и святой тренерской верой в «перетерпишь», безвозвратно уходит. На дорожку атлет больше не выходит в одиночку. За его плечами незримо выстраивается команда физиологов, химиков, инженеров и аналитиков. Иногда борьба за медаль начинается задолго до стартового выстрела – в лаборатории.

Те же кроссовки давно перестали быть просто экипировкой. Это маленькая инженерная революция. Карбоновые пластины, сверхлегкие упругие пены, особая форма подошвы – все рассчитано так, чтобы на каждом шаге терять меньше энергии. Когда спортсмены сражаются за секунды, даже небольшое преимущество способно изменить результат.

Но при этом, конечно, не надо думать, будто обувь бежит вместо человека. На таких знаменитых марафонах, как Берлинский или Чикагский, наряду с атлетами негласно соревнуются лаборатории спортивных брендов. А международные федерации вынуж­дены измерять толщину подошвы и утверж­дать списки моделей. Спорт­сменам нужно бежать быстрее, чиновникам – следить, чтобы все бежали по единым правилам.

Подобное уже случалось. В плавании после рекордного бума запретили высоко­технологичные полиуретановые комбинезоны: они уменьшали сопротивление воды и помогали удерживаться на поверхности. В велоспорте конструкцию рамы просчитывают так, чтобы велосипедист тратил меньше сил на преодоление воздуха. В футболе камеры и алгоритмы отслеживают положение игроков, а в тренировочных центрах датчики помогают оценивать нагрузку и восстановление.

Искусственный интеллект тоже вошел в игру: он ищет закономерности в данных, которые тренеру трудно заметить невооруженным глазом. И тут возникает актуальный вопрос: а где во всей этой гонке находимся мы?

У нас еще любят объяснять поражение недостатком характера – не дотерпел, не собрался, не проявил волю. Но что, если соперник лучше не потому, что у него крепче нервы, а потому, что его тренер вооружен точными данными, врач – современными методиками, а экипировку проверили до последнего шва? Сколько бы ни было у спортсмена мужества, им одним технологический разрыв не закрыть. Выходить на старт в парусиновых кедах против карбона – подвиг, конечно, красивый, но для пьедестала совершенно бесполезный.

Справедливости ради, и мы не стоим на месте. В Астане открылся Казахский национальный университет спорта, где предусмотрены современные лаборатории; проходят семинары, обсуждают аналитику и ИИ. Важно другое: как быстро все это станет повседневным инструментом сборных и детских спортивных школ. Пока рано судить по вывескам и презентациям – хочется увидеть отдачу на практике.

Понятно, что никакой суперкомпьютер не пройдет за человека марафон, никакой датчик не заменит бойцовского сердца. Но сегодня одного сердца мало. Спорт требует не только сил и терпения, но и ума, точности, науки. Иначе можно опередить соперника на четыре минуты – и все равно оказаться в проигрыше.

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#Спорт #победа #команда #Азиада #кроссовки #Ясмина Токсанбаева #парадокс

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