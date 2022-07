Свежий выпуск Беги, Лола, беги! Кира ИВАНОВА

Глава Фонда Сингера, ежегодно обгоняющего доходность индекса SP500, раскритиковал еврозону, назвав ее неудавшимся валютным союзом. Нелицеприятно прошелся и по прочим развитым странам. По его мнению, с момента финансового кризиса 2008 года правительства таких стран так и не сумели выработать и внедрить хоть какие-то механизмы, которые обеспечили бы стабильный рост ВВП их экономикам. Все стимулирование глобальной экономики скинули на центральные банки. Те, в свою очередь, тоже не смогли добиться стабильного повышения экономического роста даже после 7 лет сверхнизких процентных ставок и применения политики количественного смягчения.

В драме немецкого кинорежисера Тома Тыквера безумная целеустремленность главной героини Лолы спасает ее другу жизнь. К чему приводит невероятное желание ближневосточных мигрантов достичь Германии, мир наблюдает с начала года. И этот триллер, затрагивающий не только Берлин, но и Мадрид, и Прагу, и прочие столицы Старого Света, вызывает куда большее напряжение. Беги, Лола, беги!



Не будьте как дома, вам тут официально не рады

Евросоюз начинает захлебываться мигрантами. Денег для их обустройства и содержания не хватает катастрофически. По данным The Telegraph, в странах Евросоюза, готовящихся к приему беженцев с Ближнего Востока, нет готовности к оказанию им обещанной ранее материальной поддержки и обеспечить рабочими местами.

Кризис миграции, который испытывают страны Европы, – слишком серьезный вопрос, чтобы относиться к нему с ранее декларируемой легкостью. Может ли ситуация привести к политическому кризису, а то и свержению правительств всех стран континента из-за вероятности экономического коллапса? Готовы ли ответить на этот вопрос политики, взявшие на себя ответственность перед избирателями? Например, The Telegraph напоминает, что руководство европейских стран подготовило многомиллиардную программу для оказания помощи мигрантам, а тех все прибавляется и прибавляется… Но и в программе-то многие миллиарды евро пока лишь на бумаге.

Даже зафиксированных в ней ресурсов может попросту не хватить. Особенно притом, что США при частенько упоминаемой готовности сотрудничать с Европой в разрешении мигрантского кризиса фактически не намеревается размещать у себя переселенцев. Даже с учетом слов Барака Обамы о намерении принять аж 10 тыс. беженцев из миллионов прибывающих с Ближнего Востока.

Напомним, что в недавнем докладе Европейского совета отмечается, что в ближайшие два года примерно 20 тыс. мигрантов будут расселены в Чехии, Италии и Лихтенштейне. Пока же удалось переселить всего 132 человека. А вот Германия готовится принять не менее полутора миллиона человек до конца 2015 года. С начала года, согласно последним данным, к педантичным немцам прибыло уже больше 700 тыс. беженцев.



Ну, я вижу, новоселье в самом разгаре!

Любопытно, что взвалив на экономику страны такую ношу, ее правительство активно «перераспределяет вес» между гражданами: Deutsche Welle рассказывает, что в 200-тысячном Любеке 13–15-летних подростков заставляют убирать за беженцами, перестилать их постели и помогать готовить еду. Родители этих школьников, получившие листовки-предписания, не просто не рады, зреет возмущение.

Получается, даже для стран, еще сохраняющих репутацию самых сильных европейских экономик, ноша становится непосильной. В Германии, сообщает rusverlag.de, поднимают вопрос о снижении размера пособий для мигрантов. Официально каждый мигрант с момента регистрации и до окончания процедуры рассмотрения запроса о присвоении статуса беженца получает 670 евро в месяц. Как отметил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле, сейчас люди, которых еще надо обучать чтению и письму, получают столько же, сколько безработные с 30-летним трудовым стажем. При этом беженцам следует предоставить места для проживания, которых катастрофически не хватает. И на ответное их дружелюбие рассчитывать не приходится.

На этом фоне Эстония выказала непослушание Брюсселю, заявив, что «у каждой европейской страны должно быть право на собственную миграционную политику». В Латвии, которую обязали принять более 500 беженцев, говорят, что если так пойдет и дальше, то мусульманские дети через несколько лет могут оказаться там в большинстве. Некоторые страны видят решение в еще большем укреплении границ. Так, Чехия решила направить своих военных в Венгрию в качестве помощи для охраны внешних рубежей шенгенской зоны.



Я не против хаоса, если он хорошо организован

В принципе государства Евросоюза уже с десяток лет намного проще принимают решения о высылке беженцев из кризисных регионов на родину. В новой и не ожидавшейся западными политиками ситуации, как утверждает британское издание Times, Европейский союз планирует депортировать 400 тыс. беженцев из прибывших в страны ЕС в первом полугодии 2015 года. Они уже получили отказ на свои прошения о предоставлении убежища. Евросоюз не считает их беженцами, а называет людьми, которые хотят улучшить свое экономическое состояние.

Times сообщает, что в первую очередь будут депортированы беженцы из Нигерии и Эритреи. А если Нигерия и Эритрея откажутся принимать своих людей обратно, Евросоюз пригрозит им разрывом визовых соглашений, денонсацией торговых договоров и перестанет давать деньги.

В начале октября заявлялось, что главы МВД стран – членов ЕС вот-вот придут к общему плану по депортации. А миссия Sophia, в рамках которой страны еврозоны намерены пресечь незаконные перевозки беженцев через море, стартовала буквально 10 дней назад. Миссия получила название Sophia – в честь девочки из семьи беженцев, которая родилась на борту немецкого судна. В рамках этой меры военные корабли стран – членов ЕС будут отлавливать в Средиземном море незаконных перевозчиков беженцев. Спецотрядам предписано выявлять и арестовывать перевозчиков, а их лодки пускать ко дну.

Напомним, что незаконные перевозчики зарабатывают большие деньги, перевозя беженцев в Европу. При этом их суда далеко не всегда добираются до пункта назначения. Так, за последний год в водах Средиземного моря уже погибло несколько тысяч беженцев.



Странно, тут заперто... Как будто нас уже ждали

Как сообщает ООН, количество беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома по причине военных конфликтов, достигло рекордной отметки за всю историю наблюдений. В прошлом году по всему миру было зафиксировано 60 млн беженцев. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреша фактически сознался в бессилии даже этой легитимной организации, заявив, что «государства начинают войны безнаказанно, а международное сообщество не способно их остановить».

И вот к чему пришли: Германия создаст на границе фильтрационные лагеря для беженцев. Как сообщает ряд мировых СМИ, консервативный альянс Ангелы Меркель предварительно одобрил «планы по созданию транзитных зон вдоль немецкой границы для беженцев». Считается, что эти зоны позволят контролировать прибывающих мигрантов, отсеивая тех, кто не имеет шансов получить убежище.

Согласно концепции создания особых районов, где будут сооружены лагеря для мигрантов, последним придется жить под надзором, пока немецкие власти не установят их личности, происхождение и не подтвердят право на убежище.

По словам Меркель, главной задачей станет депортация тех мигрантов, которые прибывают из стран, где до этого находились в относительной безопасности.

«Всем должно быть понятно, что Германия помогает тем, кто имеет право остаться в стране. Те, у кого такого права нет, помощи в нашей стране не получат», – заявила она.

Зато основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг готов помочь ООН… «в обеспечении лагерей беженцев доступом к Интернету», о чем сообщает The New York Times. Издание транслировало мнение Цукерберга, уверенного в том, что Интернет есть необходимое условие соблюдения прав человека. Но и альтруистическим его решение не назовешь, поскольку глава Facebook добавил: «Этот шаг будет способствовать привлечению новых пользователей в социальную сеть, все мы выигрываем, когда мы больше связаны».

Возможно, о собственной инициативе гендиректор Facebook уже и пожалел, поскольку до сих пор нет уточнений от компании относительно того, где и как социальная сеть будет работать с лагерями беженцев.



Гомер, почему ты не на работе?

Может быть, Марк Цукерберг считает, что объединившись в социальной сети, беженцы через время, определенное властями принявших их стран, смогут и работу найти в странах шенгенской зоны? Но в такую картину мира никак не вписывается уровень безработицы в Евросоюзе. В августе 2015 года он составил 11% от трудоспособного населения, указал Евростат.

В целом же, по данным Международной организации труда, более всего от безработицы в мире страдает молодежь. На рынке труда переизбыток запросов, исходящих от людей в возрасте от 18 до 35 лет. По данным директора бюро МОТ в Риме, координатора по вопросам занятости молодежи для стран Европы Джанни Росаса, на рынке труда не выравнивается провал после экономического кризиса, начавшегося в США в 2007 году. С того времени уровень безработицы среди молодежи в мире вырос на 2% – до 73,3 млн человек.

«Число незанятых молодых людей, например, в 2007 году было намного меньше, чем сейчас. В настоящий момент число молодых людей, которые являются безработными, составляет 73,3 млн человека, это составляет 13% по всему миру. До кризиса этот показатель составлял 11–11,6%», – цитирует Джанни Росаса издание Planet Today.

По его словам, в 10 странах Евросоюза уровень безработицы среди молодежи превышает 20%, а в странах, которые очень сильно пострадали во время первой волны экономического кризиса, например как Греция и Испания, и вовсе вдвое больше.

Например, в 2007 году уровень был 25%, а в последние годы уже более 50%. Получается, что Евросоюз, показывая относительно приемлемую цифру безработицы в 10–11%, попросту манипулирует статистикой. Очевидно, это делается для того, чтобы среднестатистический европеец не пугался. Также очевидно, что во властных коридорах Евросоюза становится все более популярной методика подмены реальной работы шельмованием фактов. Но, думается, что среднестатистический европеец чаще выглядывает в окно, за которым столпились ближневосточные мигранты, чем довольствуется цифрами Евростата.

Кстати, ничуть не радостнее обстоят дела в США. По данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, являющегося подразделением федрезерва США, общее количество американцев, страдающих от нехватки рабочих мест, составляет 102,6 млн человек. При этом большинство американцев ежемесячно рассчитывают на льготы и государственное пособие по безработице, хотя находятся во вполне трудоспособном состоянии, отмечают аналитики FRED. Эту проблему можно решить только за счет предоставления не менее достойно оплачиваемых вакансий, чем выплат по безработице, заключают они.

И Гомер по-прежнему не на работе.



А хотя бы я и жадничаю, зато от чистого сердца!

Страны Евросоюза пообещали выделить средства для разрешения миграционного кризиса, однако обещания до сих пор не преобразовались в дела, пишет издание Die Welt.

«Европе нужна единая миграционная система с общими стандартами для всех стран. Хотя до этого еще далеко. Но ответственность за миллионы беженцев должно сегодня взять на себя все мировое сообщество. Программы ООН и гуманитарных организаций сильно недофинансированы. Это создает опасность», – считает глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Но, несмотря на продолжающийся наплыв беженцев в Европу, страны Евросоюза не спешат наполнить специальные фонды по ликвидации причин миграции. Об этом заявил в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в среду, 14 октября, в преддверии саммита ЕС, посвященного проблемам беженцев.

По данным Die Welt, европейские страны должны выделить средства для трех специальных фондов – африканского, сирийского и фонда по борьбе с голодом. Однако, как отмечает газета, для фонда Африки пока получено согласие на выделение всего 24,3 млн евро, из них около 9 млн из стран, не входящих в Евросоюз: Норвегии и Швейцарии. Издание указывает, что Еврокомиссия ожидает выделения в этот фонд из национальных бюджетов 1,8 млрд евро. Германия, Франция, Великобритания и Австрия пока ничем его не пополнили.

Аналогичная ситуация и с финансированием фондов по Сирии и по борьбе с голодом. В эти фонды должно поступить по 500 млн евро. Неудовлетворительно обстоят дела и с созданием центров приема беженцев в Италии и Греции. За исключением Германии и Австрии страны ЕС отказываются направлять туда экспертов для регистрации беженцев. А без этой регистрации, указывает издание, невозможно распределение прибывающих мигрантов по всему Евросоюзу.

Впрочем, как в Берлине, так и в других столицах Старого Света, признают: в одиночку европейским странам с потоком беженцев не справиться. По прогнозу экс­пертов ООН, до конца года в Европу из Азии и Африки только морским путем могут перебраться еще до 700 тыс. нелегалов.

То, что бороться надо не столько с проблемой, сколько с ее причинами, ни для кого не секрет. Пока Европа делает слабые попытки выхода из миграционного кризиса, миллиардер Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, обозначил свою позицию по этому вопросу.

«Я беру на заметку тех, кто приезжает сюда из Сирии на волне этой массовой миграции. И если я выиграю, они все отправятся обратно. Я вам это обещаю! Они поедут домой!» – сказал Трамп на одной из встреч с потенциальными его избирателими.

При этом, заявив о готовности принять 10 тыс. мигрантов, официальный Вашингтон счел свою миссию выполненной.