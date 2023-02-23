Беглых убийц, наркодельцов, мошенников экстрадировали из Казахстана

Международное сотрудничество
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В Генеральной прокуратуре РК сообщили, сколько преступников-иностранцев экстрадировали из Казахстана в 2022 году, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

По законодательству Казахстана процедура экстрадиции включает в себя задержание разыскиваемого лица, применение в отношении него с санкции суда временного содержания под стражей на 40 суток, а затем экстрадиционного ареста на 12 месяцев. В течение этого времени в отношении содержащегося под стражей проводится экстрадиционная проверка и принимается решение о возможности его выдачи иностранному государству.

При этом именно в компетенцию Генеральной прокуратуры входят вопросы принятия решений об экстрадиции разыскиваемых лиц.

«В частности, в 2022 году Генпрокуратура РК рассмотрела более 90 запросов иностранных государств о выдаче, из которых удовлетворено 80.

Основными партнерами Казахстана являются Россия, Узбекистан и Кыргызстан, с которыми отмечается наибольший объем взаимодействия по вопросам экстрадиции. Данное обстоятельство обусловлено схожестью правовых систем государств, географической близостью и интенсивностью миграционных потоков», – рассказали в ГП.

По категориям преступлений лица выдаются в основном за мошенничества, кражи, убийства, незаконный оборот наркотиков.

«К примеру, по запросу Генеральной прокуратуры России в 2022 году был выдан гражданин этой страны А.Ж. Урзагулов, находившийся в межгосударственном розыске и задержанный в Актюбинской области. Российскими правоохранительными органами он обвинялся в групповом убийстве Н.М. Жумагазиева с применением огнестрельного оружия. Приговором Оренбургского областного суда Урзагулов осужден за указанное преступление к 15 годам лишения свободы.

Выданный Узбекистану за мошенничество на сумму 75 тысяч долларов США Г.Т. Набиев осужден приговором Самаркандского городского суда по уголовным делам к 9 годам лишения свободы.

Также в прошлом году российским правоохранительным органам были выданы С.Т. Давлатов, С.В. Авдеев, Р.Х. Алиев и Е.В. Транда за убийства при отягчающих обстоятельствах; Р.С. Хатов, А.А. Соколов, Х.М. Гадамаури за сбыт наркотиков.

По запросу Генеральной прокуратуры Грузии выдан Р.М. Чхиквадзе за причинение тяжкого вреда здоровью.

По запросу кыргызских коллег за разбой выдан Н.К. Курманбеков», – привели примеры в высшем надзорном органе страны.

Вместе с тем Казахстан эффективно взаимодействует и с партнерами из стран дальнего зарубежья. Со странами, с которыми отсутствуют договоры об экстрадиции, вопросы о выдаче лиц рассматриваются на основе действующего в международном праве принципа взаимности. При этом наша страна руководствуется требованием обоюдного признания деяния преступлением.

«В частности, за последние годы нами были выданы разыскиваемые лица по запросам компетентных органов США, Турции, Литвы.

Своевременно и качественно оказываемая правоохранительным органам иностранных государств правовая помощь в вопросах экстрадиции во многом способствует положительному рассмотрению казахстанских запросов о выдаче лиц нашими зарубежными партнерами», – заключили в Генпрокуратуре.

 

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