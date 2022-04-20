Официально Бегом за порядком 20 апреля 2022 г. 8:38 Бескорсая Екатерина cобкор по Павлодарской области В Павлодаре состоялся пятый экозабег Jasyl Cross 2022 – горожане очищали прибрежную территорию реки Усолки. Суть мероприятия – так называемый плоггинг, когда участники совмещают бег со сбором мусора. В этом году к экомарафону присоединились более 150 человек. Как рассказали в областном штабе студенческих отрядов «Жасыл ел», бежавшие собрали свыше 200 мешков бытового мусора, чаще всего это бутылки, оставленные здесь отдыхающими, еще с прошлого года. Плоггинг стал одним из мероприятий месячника по благоустройству, который сейчас проходит в Прииртышье. В этом году в регионе активно используют силу соцсетей – на страницах госорганов, в пабликах, аккаунтах блогеров и общественников массово размещаются фото и видео с субботников, организованных по инициативе простых горожан, во дворах и микрорайонах. Благодаря этому к марафону чистоты присоединяется все больше молодежи. Власти хорошо организовали взаимодействие с КСК и инициативными жителями, разделили Павлодар на восемь секторов, закрепили ответственных сотрудников акимата, чтобы по заявкам граждан предоставлять технику и вывозить собранный мусор.