Бегом за порядком

В Павлодаре состоялся пятый экозабег Jasyl Cross 2022 – горожане очищали прибрежную территорию реки Усолки.

Суть мероприятия – так называемый плоггинг, когда участники совмещают бег со сбором мусора. В этом году к экомарафону присоединились более 150 человек.

Как рассказали в областном штабе студенческих отрядов «Жасыл ел», бежавшие собрали свыше 200 мешков бытового мусора, чаще всего это бутылки, оставленные здесь отдыхаю­щими, еще с прошлого года.

Плоггинг стал одним из мероприя­тий месячника по благоустройству, который сейчас проходит в Прииртышье. В этом году в регионе активно используют силу соцсетей – на страницах госорганов, в пабликах, аккаун­тах блогеров и общественников массово размещаются фото и видео с субботников, организованных по инициативе простых горожан, во дворах и микрорайонах. Благодаря этому к марафону чистоты присоединяется все больше молодежи.

Власти хорошо организовали взаимодействие с КСК и инициативными жителями, разделили Павлодар на восемь секторов, закрепили ответственных сотрудников акимата, чтобы по заявкам граждан предоставлять технику и вывозить собранный мусор.