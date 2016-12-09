​Бегут листки календаря

1 декабря в Казахстане, как мы знаем, отмечается День Первого Президента, так что месяц начался с государственного праздника.

В первый день декабря, но в 1959 году 12 государств мира заключили договор об Антарктике, согласно которому запрещалось использовать этот континент в военных целях. Отныне Антарктида открыта лишь исследователям и ученым, в том числе и казахстанским. Пять лет назад, в декабре 2011 года, стартовала первая казахстанская экспедиция в составе семи человек. За ее продвижением от полярной антарктической станции Новолазаревской следила и наша газета. А 1 декабря нынешнего года, в День Первого Президента, на Южный полюс отправилась еще одна казахстанская экспедиция, участники которой 16 декабря планируют поднять государственный флаг над самым высоким пиком Антарктиды.

2 декабря 1971 года осуществлена первая мягкая посадка на поверхность Марса. Советская станция «Марс-3» была запущена с нашего космодрома Байконур.

3 декабря 1967 года южноафриканский хирург Кристиан Бернард осуществил первую успешную пересадку сердца. Сейчас в мире ежегодно их делается более 5 тыс., в том числе и у нас в Казахстане.

9 декабря 1968 года в Сан-Франциско впервые была публично продемонстрирована компьютерная мышь. Поначалу это был деревянный куб на колесиках с одной кнопкой, но, как говорится, лиха беда начало.

10 декабря. В этот день в 1979 году состоялся штурм дворца Амина в Кабуле. Это была спецоперация под кодовым названием «Шторм-333», которая положила начало афганской войне. Кстати сказать, в этой операции принимал участие исполнительный директор Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда» полковник Кабдолда Бекжанов.

16 декабря 1991 года в Казахстане был принят Конституционный закон о независимости страны. За прошедшие 25 лет Казахстан из бывшей союзной республики превратился в сильное самостоятельное государство, с которым считаются на мировой политической арене.

21 декабря 1898 года Пьер и Мария Кюри открыли радий. Восемь лет они откладывали средства из своей зарплаты для покупки урановой руды, чтобы выделить из нее то таинственное вещество, без которого сейчас невозможно представить атомную энергетику.

24 декабря 1777 года, в канун Рождества, знаменитый капитан Кук открыл в Тихом океане остров, который он назвал островом Рождества.

28 декабря 1708 года в столице Российской империи выпущен первый календарь, где указывались не только месяцы и дни недели, но и публиковались полезные сведения, например, о затмениях Солнца и Луны, о войне и мирских делах, о здравии и болезнях и даже о пользе кровопускания.

31 декабря – рубеж между старым и новым годом – самый любимый и самый загадочный праздник. Впрочем, это уже другая история.