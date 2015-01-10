Бегут все!

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Марина МИХАЙЛОВА
Эта акция в поддержку мира и здорового образа жизни проходит во многих странах. В нашей республике ее организатором выступила Казахстанская федерация любителей триатлона, поддержку которой оказал городской акимат.
Стартовал забег у парка Первого Президента РК, где собрались почти полтысячи человек, в том числе профессионалы. В частности, в нем приняли участие Серик Нурказов – заслуженный мастер спорта СССР по боксу, двукратный чемпион Европы, трехкратный чемпион СССР; Марат Жыланбаев – единственный человек планеты, в одиночку одолевший крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки и установивший семь рекордов Гиннесса.
Личный пример здорового образа жизни также подали Бауржан Карипов – один из первых Ironman (очень сильные люди) в Казахстане; Максут Жумаев – заслуженный мастер спорта по альпинизму, первый казах-покоритель всех 14 восьмитысячников мира; Муратхан Токмади – мастер спорта, заслуженный тренер РК по боксу, президент Казахстанской федерации любителей триатлона; Нуридин Даузов – мастер спорта международного класса по дзюдо, чемпион СССР.
Участники пробежали две дистанции длиною 3 и 10 км. По окончании забега все желающие смогли пообщаться и сфотографироваться со звездами спорта.

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