Бекболат Молдабеков назначен вице-министром юстиции Казахстана

Постановлением Правительства Республики Казахстан Молдабеков Бекболат Серикович назначен на должность вице-министра юстиции РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Бекболат Молдабеков родился в 1991 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2014 году аналитиком проектного офиса АО «Национальные информационные технологии».

С 2014 по 2016 год работал и.о. главного эксперта, главным экспертом управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2016-2017 годы – главный эксперт управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2017-2018 годы – руководитель управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

С 2018 по 2019 год – заместитель директора Департамента цифровизации Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019-2020 годы – директор Департамента цифровизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С 2020 по 2021 год работал директором Департамента цифровой трансформации, цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.