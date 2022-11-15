Фото: primeminister.kz
Политика , Кадровые назначения , Правительство

Бекболат Молдабеков назначен вице-министром юстиции Казахстана

Постановлением Правительства Республики Казахстан Молдабеков Бекболат Серикович назначен на должность вице-министра юстиции РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Бекболат Молдабеков родился в 1991 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2014 году аналитиком проектного офиса АО «Национальные информационные технологии».

С 2014 по 2016 год работал и.о. главного эксперта, главным экспертом управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2016-2017 годы – главный эксперт управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

В 2017-2018 годы – руководитель управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

С 2018 по 2019 год – заместитель директора Департамента цифровизации Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019-2020 годы – директор Департамента цифровизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С 2020 по 2021 год работал директором Департамента цифровой трансформации, цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Популярное

Все
Владельцы маркетплейсов обогащаются с помощью «грандиозных скидок»
​​​​​​​На страже прав и свобод
Этот случай – урок для любителей заработать себе имидж «интернет-борца за справедливость»
Каким бы ни был технологичным и просвещенным современный мир, без земли человек – ничто
Национальная валюта Казахстана отмечает очередной день рождения
К чему ведет нерациональное использование земель, в интервью «Казахстанской правде» рассказала председатель правления Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова Раушан Рамазанова
Почувствовали ли жители Карагандинской области, что республиканские трассы стали комфортнее и безопаснее?
Политическую культуру надо культивировать
О пособиях, пенсии, ПМСП
Практическая реализация конституционной реформы
Осторожность решает многое
Лакросс-гол от Петухова
Жадность или бедность?
​​​​​​​Чем больше наблюдателей, тем лучше
​​​​​​​Музыку и милосердие не отменить
Оклеветанный, но не сломленный
Как наркоторговцы находят новые жертвы и чем опасны синтетические наркотики?
Компенсации по депозитам: казахстанцы не торопятся подавать заявки
​​​​​​​Ворота в крепость
Удачной охоты!
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Правительство
Инфляция вновь ускорилась в Казахстане, премьер призвал аки…
Правительство
Министерства и акиматы Казахстана не освоили 412 млрд тенге
Правительство
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Политика , Кадровые назначения , Образование
Назначен руководитель аппарата Министерства просвещения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]