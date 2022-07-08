Бекболат Орынбеков и Нурлан Бекенов встретились с депутатами маслихата Аккольского района

Сенаторы Нурлан Бекназаров и Бекболат Орынбеков в ходе рабочей поездки в Аккольский район Акмолинской области встретились с депутатами районного маслихата.

Парламентарии рассказали об итогах работы 2 сессии VII созыва Палаты, о перечне рассмотренных вопросов, количестве одобренных проектов нормативно-правовых актов и направленных на доработку. Кроме того, участники встречи обсудили реализацию поправок в Конституцию, касающихся работы Высшего законодательного органа страны, а также о сегодняшних приоритетах работы Сената.

В свою очередь, депутаты маслихата рассказали о положении дел в районе, поделились наиболее острыми проблемами. Сенаторы ответили на волнующие общество вопросы и заверили, что будут оказывать содействие в их решении.

В своей заключительной речи секретарь маслихата Джульдузай Салыбекова поблагодарила сенаторов за встречу и возможность обсудить проблемы сегодняшнего дня.