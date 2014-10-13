В мире

Бекхэм станет лицом кампании против лихорадки Эбола

Шынар Оспанова
Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм станет лицом кампании ЮНИСЕФ, направленной на предотвращение распространения вируса Эбола, сообщает Independent.

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" примет участие в видеоролике, объясняющем важность мер, которые помогут снизить вероятность заражения смертельным вирусом.

"Нам важно, что к этой кампании присоединился Дэвид Бекхэм. В Сьерра-Леоне футбол является религией. Все женщины, мужчины и дети имеют любимую команду в английской Премьер-лиге, но Дэвид Бекхэм стоит особняком", – отметил президент Футбольной ассоциации Сьерра-Леоне Иша Йохансен.

Вирус Эбола стремительно распространяется по Западной Африке. Согласно обнародованным данным, от лихорадки Эбола скончались 4 033 человека из почти 8,4 тыс. зараженных. Эффективной вакцины против вируса пока не существует.

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