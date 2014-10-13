Бекхэм станет лицом кампании против лихорадки Эбола
Шынар Оспанова
Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм станет лицом кампании ЮНИСЕФ, направленной на предотвращение распространения вируса Эбола, сообщает Independent.
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" примет участие в видеоролике, объясняющем важность мер, которые помогут снизить вероятность заражения смертельным вирусом.
"Нам важно, что к этой кампании присоединился Дэвид Бекхэм. В Сьерра-Леоне футбол является религией. Все женщины, мужчины и дети имеют любимую команду в английской Премьер-лиге, но Дэвид Бекхэм стоит особняком", – отметил президент Футбольной ассоциации Сьерра-Леоне Иша Йохансен.
Вирус Эбола стремительно распространяется по Западной Африке. Согласно обнародованным данным, от лихорадки Эбола скончались 4 033 человека из почти 8,4 тыс. зараженных. Эффективной вакцины против вируса пока не существует.