Бекхэм высказался о пришествии Зидана на капитанский мостик "Реала"

Спорт
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Талгат Исенов
Фото с сайта esporte.uol.com.br
Экс-игрок "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал назначение своего бывшего одноклубника Зинедина Зидана главным тренером мадридского клуба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.

"Может ли быть что-то лучше этого? Человек, который был лучшим в игре, которую мы все любим, возглавил клуб, который люблю я и многие люди.Тот, кто обладает драйвом, страстью и не принимает провала на любом уровне. Тот, у кого есть огромный опыт и уважение в футболе. Лучший человек для этой работы", – написал Бекхэм в своем instagram.

Напомним, что руководство "Реала" провело 4 января экстренное совещание, на котором было принято решение об увольнении Рафаэля Бенитеса и назначении на его пост работавшего доселе с молодежной командой Зидана.

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