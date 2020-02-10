БЭКИ для новостей про ЕНТ

Напомним, впервые ЕНТ было введено в 2004 году и проводилось раз в год. Сейчас Единое национальное тестирование
проводится четыре раза в год, три из которых на платной основе (2 242 тенге).
ЕНТ на бесплатной основе в прошлом году прошло в Казахстане с 20 июня по 5 июля. Те, кто сдавал тестирование в этот период, смогли претендовать на гранты
. На 2019-2020 учебный год было выделено 53 785 грантов. В конкурсе участвовало 64 452 конкурсанта.
Главное тестирование в 2020 году будет уже семнадцатым по счету. За прошлые годы в нем участвовали более полутора миллиона школьников, или 80% всех выпускников.
Для поступления в национальные высшие учебные заведения по результатам ЕНТ следует набрать минимум 65 баллов.
Ранее Дидар Смагулов назвал
самые популярные учебные специальности у абитуриентов 2019 года и рассказал как разрабатывают вопросы
для ЕНТ. Также он заверил, что все вопросы, присутствующие на тестирование, есть в школьной программе
.
Уже с 2021 года в Казахстане планируют внедрить электронный формат сдачи
ЕНТ.