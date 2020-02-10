БЭКИ для новостей про ЕНТ

Политика
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Екатерина Елисеева
Напомним, впервые ЕНТ было введено в 2004 году и проводилось раз в год. Сейчас Единое национальное тестирование проводится четыре раза в год, три из которых на платной основе (2 242 тенге).

ЕНТ на бесплатной основе в прошлом году прошло в Казахстане с 20 июня по 5 июля. Те, кто сдавал тестирование в этот период, смогли претендовать на гранты. На 2019-2020 учебный год было выделено 53 785 грантов. В конкурсе участвовало 64 452 конкурсанта. 

Главное тестирование в 2020 году будет уже семнадцатым по счету. За прошлые годы в нем участвовали более полутора миллиона школьников, или 80% всех выпускников.

Для поступления в национальные высшие учебные заведения по результатам ЕНТ следует набрать минимум 65 баллов.

Ранее Дидар Смагулов назвал самые популярные учебные специальности у абитуриентов 2019 года и рассказал как разрабатывают вопросы для ЕНТ. Также он заверил, что все вопросы, присутствующие на тестирование, есть в школьной программе.

Уже с 2021 года в Казахстане планируют внедрить электронный формат сдачи ЕНТ.






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