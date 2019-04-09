Бекшин прокомментировал шампуни которыми начали мыть столичные дороги

Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан Жандарбек Бекшин в Службе центральных коммуникаций прокомментировал специальные шампуни для дорожного покрытия, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Все шампуни и противогололедные материалы все проходят сертификацию на безопасность. Мы практически по 28 отраслям выпускаемой продукции ведём контроль, среди которых материалы бытовой химии и материалы, которые контактируют с посудой. В данном случае эти материалы будут применяться в жилом секторе, там где ходят люди. Естественно, мы берём на контроль эти материалы. Мы проводим экспертизу, но в данном случае мы будем контролировать наличие сертификатов соответствия по безопасности данных материалов", – прокомментировал Главный государственный санитарный врач РК.
По словам акима города Бахыта Султанова, использование шампуня коммунальными службами послужит улучшению качества дорог и безопасности водителей.
Напомним, ранее официальный сайт столичного акимата сообщил, что в Казахстана впервые начали мойку дорог специальным шампунем для дорожного покрытия.